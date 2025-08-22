يجب الانتباه جيدًا لأصابع اليدين والقدمين، لأن هناك أعراضًا تكشف عن وجود مشكلة في الكبد قد تظهر عليها.

نستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض الكبد على الأصابع، وفقًا لموقع "Times of india".

ما هي أعراض أمراض الكبد على الأصابع؟

1- احمرار الأصابع

عندما يمرض الكبد، تتحول الأصابع وراحة اليدين إلى اللون الأحمر، خاصةً تحت المنطقة الموجودة أسفل الإبهام والخنصر.

ويرجع سبب هذا الاحمرار إلى التغيرات التي تحدث في هرمونات الجسم والدورة الدموية الطرفية عند الإصابة بتليف الكبد.

والجدير بالذكر أن احمرار اليدين الناتج عن أمراض الكبد غير مصحوبًا بالألم والحكة.

2- تورم الأصابع

من الضروري الإسراع في الذهاب للطبيب عند تورم أصابع اليدين والقدمين مع تضخم الأطراف، لأن هناك احتمالًا أن تكون مصابًا بمرض في الكبد.

وتسبب أمراض الكبد تورم في الأصابع، نتيحة لاضطراب مستويات الأكسجين بالدم ومشاكل الدورة الدموية.

ويصبح تورم الأصابع علامة مؤكدة على وجود مشكلة في الكبد، إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من التعب الشديد أو اليرقان.

3- اصفرار الأصابع

تؤدي أمراض الكبد إلى تغيير لون الأصابع وراحة اليدين إلى الأصفر، نتيجة لتراكم البيليروبين في مجرى الدم.ويرجى العلم أن مادة البيليروبين هي نتاج عملية تكسير كريات الدم الحمراء، ويقع على عاتق الكبد تنظيف الجسم من آثارها.

ما هي عوامل خطر أمراض الكبد؟

هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد، وتشمل:

شرب الكحوليات.

السمنة.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

قلة الحركة.

التدخين.

التهاب الكبد الفيروسي.

السكري من النوع الثاني.

مقاومة الإنسولين.

ارتفاع الكوليسترول بالدم.

ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم.

