دراسة تكشف فوائد إنقاص الوزن للكبد والأنسولين

كشفت دراسة دولية جديدة أجراها باحثون من جامعة هارفارد أن الأشخاص الذين لا يفقدون وزنا أثناء التدخلات المتعلقة بنمط الحياة لا يزالون قادرين على تحقيق تحسن صحي ملحوظ، وتشمل هذه التحسينات انخفاض الدهون الحشوية ومستويات الكوليسترول.

وشملت 3 دراسات فرعية امتدت من 18 إلى 24 شهرًا، فإن كل كيلوجرام يُفقد من الوزن له فوائد ملموسة في العديد من المؤشرات الصحية. لاحظ المشاركون تحسنًا ملحوظًا، لا سيما في حساسية الأنسولين وتقليل دهون الكبد، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وأوضح الباحثون أن الأشخاص لذين فشلوا في إنقاص الوزن بشكل كبير ما زالوا يحسنون صحتهم بطرق أهم من مجرد ارتداء ملابس أصغر حجماً".

وبلغ عدد المشاركين في الـ 3 دراسات 761 شخصاً، وكان جميعهم في نطاق السمنة، ومتوسط أعمارهم 50 عاماً.

واتبع المشاركون برامج تنحيف منظمة، بما في ذلك حمية البحر الأبيض المتوسط، والحمية منخفضة الكربوهيدرات، وممارسة التمارين الرياضية.

وشهدت المجموعة التي لم يتغير وزنها تقريباً تحسناً في مؤشراتها الصحية الرئيسية.

كما شهد من لم ينقصوا الوزن زيادة كبيرة في كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، وهو النوع الوقائي، أي الجيد، الذي يحارب أمراض القلب.

وانخفضت لديهم الدهون الخطيرة المحيطة بأعضائهم، وانخفضت مستويات اللبتين، هرمون مرتبط بالالتهابات ومشاكل التمثيل الغذائي، بشكل كبير.

وقالت الباحثة الرئيسية أنات ياسكولكا: "لقد تم تدريبنا على مساواة التخلص من الوزن بالصحة، وغالباً ما يُوصف المقاومون للتخلص من الوزن بالفشل".

وأضافت "تعيد نتائجنا صياغة تعريفنا للنجاح السريري. يمكن لمن لا يُنقص الوزن تحسين عملية التمثيل الغذائي لديهم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل. هذه رسالة أمل، وليست فشلًا".

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