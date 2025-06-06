هتسافر في العيد؟.. احذر تناول هذه الأطعمة في الطائرة

كتبت- شيماء مرسي

قد يكون الطيران تجربة ممتعة، ولكن لضمان رحلة مريحة، من الضروري الانتباه إلى ما تتناوله قبل الصعود إلى الطائرة.

وإليك قائمة بالأطعمة والمشروبات التي يفضل تجنبها أثناء السفر بالطائرة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تسبب إزعاج كبير أثناء السفر، حيث أن الحرارة الزائدة يمكن أن تهيج المعدة وعسر الهضم وحرقة المعدة.

الفاصوليا والعدس

غنية بالبروتين والألياف، ولكنها قد تسبب الغازات والانتفاخ، وعلى متن الطائرة المساحة محدودة وضغط الهواء مختلف، تزداد احتمالية الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة بشكل كبير.

ولتجنب أي مشكلات في المعدة أو مواقف محرجة أثناء السفر ينصح بتجنب هذه الأطعمة قبل الصعود للطائرة.

المشروبات الغازية

تسبب الانتفاخ والغازات واضطراب المعدة، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء الرحلة.

منتجات الألبان

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو حساسية تجاه منتجات الألبان، فمن الأفضل تجنب الحليب والجبن والزبادي قبل السفر بالطائرة.

الأطعمة المقلية

تناول البطاطس والدجاج المقلي قبل الرحلة قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والثقل والانتفاخ والغازات وعسر الهضم، وذلك بفضل احتوائها على الدهون والملح.

المشروبات الغنية بالكافيين

يمكن أن يؤثر تناول الكافيين على مستويات ترطيب جسمك، مما يزيد من احتمالية إصابتك بجفاف الفم أو الصداع.

الحمضيات

تعتبر الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، خيارا لذيذا، لكنها شديدة الحموضة، مما يسبب الإصابة بحرقة المعدة وارتجاع المريء.

الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة السكرية

هذه الأطعمة غنية بالسكر والملح، مما قد يسبب الشعور بالخمول والانتفاخ وانخفاض حاد في سكر الدم.

اللحوم المصنعة

غنية بالصوديوم والمواد الحافظة، مما قد يؤدي إلى الجفاف والانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

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