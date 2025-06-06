غني بالزنك.. نوع "تسالي" يحمي من أمراض القلب ويحسن المزاج في العيد

كتبت- شيماء مرسي

اللب السوري وجبة خفيفة مقرمشة ولذيذة كثيرا ما لا ننتبه إلى قيمتها الغذائية الكبيرة.

وهذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وتوفر فوائد صحية عديدة، تتراوح من تحسين الحالة المزاجية إلى دعم صحة القلب.

ويعتبر اللب السوري غذاء خارق، نظرا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل المغنسيوم والزنك، وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"تايمز أوف إنديا".

القيمة الغذائية لـ اللب السوري

السعرات الحرارية: 165

البروتين: 6 جرام

الدهون: 14 جرام (أساسا الدهون غير المشبعة الصحية)

الألياف: 2.5 جرام

المغنيسيوم: حوالي 91 ملليجرام

الزنك: حوالي 1.8 ملليجرام

فيتامين E: حوالي 10 ملليجرام

السيلينيوم: حوالي 8 ميكروجرام

فيتامينات ب: بما في ذلك فيتامين ب6 وحمض الفوليك

المغنيسيوم في اللب السوري

المغنيسيوم معدن حيوي يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم، بما في ذلك وظائف الأعصاب، وانقباض العضلات، وإنتاج الطاقة.

كما أن نقص المغنيسيوم قد يسبب الإصابة بالاكتئاب والقلق، ولكن تناول اللب السوري قد يساعد على تنظيم النواقل العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، وهما أمران أساسيان لاستقرار المزاج.

الزنك في اللب السوري

الزنك معدن أساسي يؤدي أدوار حيوية متعددة في الجسم، فهو يعزز وظائف المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض.

كما أنه ضروري لـتخليق البروتينات، وهي اللبنات الأساسية للخلايا والأنسجة، والتئام الجروح بشكل فعال.

بالإضافة إلى ذلك، يسهم الزنك في تنظيم استجابة الدماغ والجسم للتوتر وتحسين المناعة والمرونة العقلية.

الفوائد الصحية الإضافية لـ اللب السوري

صحة القلب:

تساعد الدهون غير المشبعة في بذور دوار الشمس، وخاصة حمض اللينوليك، على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

قوة العظام:

يساعد المغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم الموجود في اللب السوري على الحفاظ على قوة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

صحة البشرة:

فيتامين هـ، وهو مضاد أكسدة قوي موجود في اللب السوري يساعد على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي والشيخوخة المبكرة.

كما يدعم التئام الجروح وتجديد خلايا الجلد.

صحة الجهاز الهضمي:

يساعد محتوى الألياف في اللب السوري على الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء بانتظام ومنع الإمساك.

كما يرتبط الجهاز الهضمي السليم بتحسن الصحة النفسية، إذ يؤدي الاتصال بين الأمعاء والدماغ دورا هاما في تنظيم المزاج.

كيفية دمج اللب السوري في النظام الغذائي

كوجبة خفيفة: يمكن تناول اللب السوري كوجبة خفيفة مرضية.

تحذير:

بالرغم من الفوائد الصحية العديدة لـ اللب السوري، من الضروري تناولها باعتدال.

كما أنه غني بالسعرات الحرارية، لذا فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا يجب تناوله باعتدال.

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