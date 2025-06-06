"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق

كتبت- شيماء مرسي

كشفت شركة صينية عن روبوت "زيريث إتش" (Xerox H)، وهو أول روبوت بشري الشكل مصمم خصيصا للعمل في الفنادق.

ويعتمد هذا الروبوت على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليقوم بمجموعة واسعة من المهام الخدمية، وفقا لموقع "interestingengineering".

وصمم "زيريث إتش" خصيصا لخدمة تنظيف الفنادق الشاملة، حيث يتولى مجموعة واسعة من المهام.

ويمكن لهذا الروبوت التعامل مع كل شيء، بدءا من تنظيف المراحيض والمصارف والغرف بالمكنسة الكهربائية.

ويقدم "زيريث إتش" حلا مستقبليا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، ليواجه تحديات صناعة الضيافة التي تعاني من نقص الموظفين وارتفاع تكاليف التشغيل.

ويتميز "زيريث إتش" بتصميم فريد يجمع بين المرونة والدقة، حيث يعمل الروبوت على عجلات عالمية مرنة تمكنه من التحرك بسلاسة عبر ممرات الفندق الضيقة، بينما يضمن الجسم القابل لضبط الارتفاع قدرته على التكيف مع تخطيطات الغرف المتنوعة، مما يجعله مثاليا لأي بيئة فندقية.

تنظيف الأرضيات ورسم خريطة المستقبل

ويظهر مقطع فيديو نشرته الشركة القدرات المذهلة لروبوت "زيريث إتش" وهو ينزلق بشكل مستقل عبر الغرفة، ويقوم بتنظيف الأرضية بالمكنسة الكهربائية بكفاءة عالية، ثم يرمي النفايات بدقة متناهية في سلة المهملات، كل ذلك دون الحاجة إلى أي مساعدة بشرية.

وهذا يبرز مدى الاستقلالية والفعالية التي يقدمها "زيريث إتش" في مهام التنظيف الفندقي.

مميزات "زيريث إتش"

وما يجعل "زيريث إتش" متميزا حقا هو قدرته الفائقة على العمل على مستويات رأسية متعددة، وهذا يعني أنه لا يقتصر على التنظيف الأفقي فحسب، بل يمكنه الانحناء لالتقاط الأغراض من الأرض، ووضع مستلزمات النظافة بدقة على طاولة الزينة، وتنظيم الأحذية على رف الأحذية.

وكل ذلك يتم مع تجنب الاصطدام بالأثاث أو الضيوف، مما يضمن كفاءة وسلامة لا مثيل لهما في بيئة الفندق.

كما إن عجلاته العالمية المرنة، وبنيته المدمجة، ونظام رسم الخرائط المكانية الذكي يمنحه نوعا من القدرة على المناورة التي غالبا ما تفتقر إليها الروبوتات البشرية الأخرى.

وتأسست شركة Zerith في يناير 2025، وهي شركة ناشئة صينية متخصصة في مجال الروبوتات، وجاءت نتيجة لتعاون مشترك بين جامعة تسينجهوا ومركز Jianghuai للتكنولوجيا المتقدمة.

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