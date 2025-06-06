لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا

كتبت- شيماء مرسي

الذهب والفضة رمزا للجمال، ومع ذلك قد لا يدرك البعض أن دمجهما معا، قد يؤثر سلبا على مظهرهما بمرور الوقت، نستعرض أبرز الأضرار في السطور التالية.

التآكل والخدوش:

قد يؤدي الاحتكاك المتكرر بين الذهب والفضة إلى خدوش وتآكل على سطح كل منهما، مما يؤثر سلبا على مظهرهما ويقلل من بريقهما الأصلي بمرور الوقت، وفقا لموقعي "silverchic" و "broche".

تغير اللون:

الفضة قد تتأكسد وتفقد بريقها وتتحول إلى اللون الداكن عند تعرضها للهواء والرطوبة، ولكن أكسدة الفضة لا تؤثر مباشرة على الذهب نفسه، لأنه مقاوم للتأكسد بطبيعته.

ولكن إذا لامست الفضة المتأكسدة (الداكنة) الذهب بشكل مباشر لفترات طويلة، فقد تترك أثرا لونيا على سطح الذهب.

التفاعلات الكيميائية والجلدية:

احتمالية حدوث تفاعلات كيميائية بين الذهب والفضة قد تتسبب في تلف الإكسسوارات أو حدوث مشكلات جلدية، ومع ذلك، الذهب معدن خامل كيميائيا ولا يتفاعل بسهولة مع المعادن الأخرى، بما في ذلك الفضة.

لذا، فإن التفاعلات الكيميائية المباشرة التي تضر بالجلد من الذهب والفضة قليلة.

نصيحة مهمة

للحفاظ على المجوهرات وتجنب التلف، ينصح بتجنب التلامس المباشر والمستمر بين قطع الذهب والفضة، وتخزين كل نوع في علبة أو كيس قماشي منفصل.

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