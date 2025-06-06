مشروب يسبب السرطان وحصوات الكلى.. احذر تناوله بعد الأكل في العيد

كتبت- شيماء مرسي

يتجه الكثير من الأشخاص إلى شرب المشروبات الغازية بعد تناول اللحوم في عيد الأضحى، معتقدين أنها قد تساعد على الهضم، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تماما وقد يضر الجسم بدلا من نفعه.

وفي السطور التالية نرصد لكم أضرار تناول المشروبات الغازية بعد تناول اللحوم، وفقا لموقع "هيلث لاين".

المشروبات الغازية والكبد

تحتوي المشروبات الغازية على كميات هائلة من السكريات، وخاصة الفركتوز، لذا عندما يتم تناول كميات كبيرة من الفركتوز، فإن الكبد يجهد في محاولته معالجة هذه الكميات، ويقوم بتحويل الفائض منها إلى دهون ثلاثية تتراكم في خلايا الكبد، مما يسبب الإصابة بمرض الكبد الدهني.

ومع استمرار تراكم الدهون في الكبد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب الكبد.

المشروبات الغازية والكلى

تحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك الذي يغير تركيبة البول ويزيد من إفراز الكالسيوم والفوسفات وحمض اليوريك، مما يسبب تكوين حصوات الكلى.

كما أن بعض المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، وبالتالي يؤدي الإفراط فيها إلى الجفاف هو عامل خطر رئيسي لتكوين حصوات الكلى.

المشروبات الغازية والسرطان

الاستهلاك المفرط للسكريات خاصة الفركتوز الموجود في المشروبات الغازية قد يرفع مستويات السكر في الدم باستمرار، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين التي يمكن أن تحفز نمو الخلايا السرطانية.

أضرار أخرى لـ المشروبات الغازية

-السمنة وزيادة الوزن.

-تآكل مينا الأسنان.

-ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية.

-أمراض القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

-زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-السكتات الدماغية.

-النوبات القلبية.

-أمراض الكبد.

-هشاشة العظام.

-الحموضة المعوية.

ارتجاع المريء.

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