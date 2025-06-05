في يوم عرفة.. 5 مشروبات سحرية لكسر صيامك

كتبت- أسماء مرسي:

يوم عرفة من الأيام المباركة التي يحرص فيها المسلمون على الصيام، ومع حلول موعد الإفطار، يصبح اختيار المشروبات المناسبة أمرا ضروريا لتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

إليك أفضل 5 مشروبات صحية ومنعشة لكسر صيامك في يوم عرفة، وفقا لموقعي "health" و"healthline".

ماء جوز الهند

نظرا لأنه غني بالشوارد (الإلكتروليتات) والمعادن الأساسية التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة بفعالية وتمنع الجفاف، بالإضافة إلى، خيارا مرطبا على المعدة، ما يجعله مثاليا لبداية الإفطار.

التمر باللبن

هذا المشروب التقليدي خيارا ممتازا لكسر الصيام، فالتمر يمد الجسم بالسكريات الطبيعية التي ترفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي ولطيف، بينما يوفر اللبن أو الحليب البروتين، الكالسيوم، والعناصر الغذائية الضرورية التي تسهم في الشعور بالشبع وتجديد الطاقة.

ماء الليمون

يوفر هذا المشروب ترطيبا فعالا، ويساعد على تعويض السوائل والأملاح المفقودة أثناء الصيام.

عصير التوت

بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، ما يجعله مشروبا ممتازا لتعزيز المناعة وتوفير الترطيب اللازم بعد الصيام.

عصير التمر

هذاالعصير مصدرا غنيا بالطاقة والسكريات الطبيعية سريعة الامتصاص، ما يساعد على استعادة مستويات الطاقة بسرعة بعد فترة الصيام.

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