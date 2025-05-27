لو زوجتك من مواليد الجوزاء.. 9 هدايا تناسب طبيعتها المرحة

كتبت- شيماء مرسي

عند اختيار هدية لزوجتك من مواليد برج الجوزاء يجب اختيار هدية تناسب طبيعتهم الهوائية، حيث أنهم يتميزون بالذكاء والفضول وحب التجديد والتنوع.

وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز الهدايا التي يفضلها مواليد برج الجوزاء، وفق ما كشف موقع "cosmopolitan".

هاتف محمول أو لاب توب

الجوزاء شخصية اجتماعية، لذا فإنها تميل إلى تقدير الهدايا التي تسهل عليها التواصل وتمكنها من الوصول السريع للمعلومات عبر الإنترنت.

المجوهرات

يفضل أصحاب هذا البرج المجوهرات المميزة والفريدة وغير التقليدية.

العطور

يتمتع الجوزاء بالفضول والمرح والنشاط، لذا فهم ينجذبون بشكل خاص إلى الروائح المنعشة والمبتكرة التي تعكس شخصيتهم.

أدوات الرسم

لتشجيعهم على تدوين أفكارهم وملاحظاتهم، خاصة إذا كانوا يتمتعون بموهبة فنية.

الكتب

يفضل الجوزائيون الروايات البوليسية والكتب التي تتسم بالغموض والخيال العلمي.

باور بانك

نظرا لأنهم دائما يحبون الحركة فإنهم يحتاجون لشحن أجهزتهم باستمرار، لذا يعد الباور بانك هدية عملية للغاية.

السفر

مولود الجوزاء يعشق الحياة والسفر، لذا فإن دعوتهم لرحلة تعتبر من أهم الهدايا التي تسعدهم.

كاميرا

يعشق أصحاب برج الجوزاء التصوير، لذا فإن اختيار كاميرا كهدية تعد من أفضل الأشياء التي تشعرهم بالفرح والسعادة.

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