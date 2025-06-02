"عشان ميضحكش عليك.. 4 علامات تدل أن أضحية العيد مصابة بأمراض خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

يجب فحص أضحية العيد جيدا قبل الشراء والذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التي قد تؤثر على جودة اللحم

إليك أهم العلامات التي تدل على أن الأضحية قد تكون مصابة بأمراض خطيرة، وفق ماكشفت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بالشهداء في تصريح خاص لـ "مصراوي".

مرض الجلد الأوديمي

هو مرض فيروسي خطير يصيب الماشية، وقد يؤدي هذا المرض إلى تدهور صحة الحيوانات ونفوقها، وتتضمن أعراضه: الحمى وارتفاع درجة الحرارة والجدري الخمول وفقدان الشهية والكسل والاكتئاب.

مشكلات العين

يجب أن تكون عين الأضحية صافية ولامعة، خالية من أي احمرار في بياض العين، لأن هذا يدل على حيوية الحيوان وخلوه من الأمراض.

فقدان الوزن أكثر من اللازم

بروز الأضلاع في الأضحية قد يعني أنها مصابة بالسل.

الحمل

يفضل تجنب ذبح الأضحية وهي حامل (عُشر)، وهذا المبدأ مستمد من عدة اعتبارات شرعية وأخلاقية واقتصادية، ويهدف إلى الحفاظ على النسل الحيواني، إلا إذا في ظروف استثنائية مثل الكسر أو مشكلة صحية لا علاج لها.

علامات تظهر بعد الذبح

-مرض الديدان الصنوبرية في اللحوم

-الحيوان مريض بالصفراء

-الديدان الموجودة في الأغنام والجمال

-مشكلات في القلب

-السل العام

نصيحة مهمة

-يجب أن يتم الذبح في المجازر المعتمدة وتحت الإشراف البيطري، لضمان فحص الحيوان والكشف عليه قبل وبعد الذبح، وفي حال عدم توفر مجازر، يمكن الاستعانة بطبيب بيطري خاص للإشراف على عملية الذبح.

-من الممارسات الموصى بها صيام الحيوان لمدة 12 ساعة قبل الذبح مع توفير كميات وفيرة من الماء للشرب، حيث يساعد الصيام على تقليل محتوى الجهاز الهضمي للحيوان، مما يقلل بدوره من احتمالية انتشار الميكروبات أثناء عملية الذبح. أما شرب الماء بكميات كبيرة، يسهم في تقليل لزوجة الدم، مما يسهل عملية النزف ويسهم في تحسين جودة اللحم.

-عدم ذبح حيوان أمام الآخر، لأن هذا يؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الأدرينالين، مما يؤدي إلى رائحة كريهة لـ اللحم.

-بعد عملية الذبح مباشرة، من الضروري عدم وضع اللحم في الأكياس بشكل فوري، وبدلا من ذلك، يجب ترك اللحم على طاولة نظيفة ومكشوفة لمدة نصف ساعة على الأقل، ويفضل وضعه تحت مروحة.

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