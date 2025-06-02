مجدي نزيه يكشف الفائدة الوحيدة لـ الكوارع (فيديو)

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، حقيقة دور الكوارع في تزويد الجسم بالكولاجين.

قال نزيه خلال استضافته بإحدى البرامج التلفزيونية: "الكوارع بروتين ناقص لا يمتص لذا فهي لا تحتوي على أي قيمة غذائية".

وأضاف مجدي: "الفائدة الوحيدة للكوارع هي إمداد نخاع العظم والدهون بالطاقة".

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإفراط في تناول الكوارع يضع عبء على الكليتين، لأنها تحتوي على بروتين ناقص لا يمتص".

وأشار: "كما أن الإفراط في تناول اللحوم يشكل عبء على الكليتين والكبد".

وأوضح نزيه خلال استضافته ببرنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "الكولاجين البشري يختلف عن كولاجين المواشي، وعندما تتناول الكولاجين من مصادر حيوانية (مثل الكوارع)، فإن جسمك لا يمتصه مباشرة كـ كولاجين جاهز للاستخدام".

وأشار: "بمجرد دخول كولاجين المواشي إلى المعدة، تقوم الإنزيمات الهاضمة والأحماض بتكسيره وتفتيته إلى مكوناته الأساسية وهي أحماض أمينية".

وتابع: "لتكوين الكولاجين داخل الجسم بكفاءة، يجب التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والزنك وفيتامين ب وسي وشرب الماء".

♬ الصوت الأصلي - Muhamad | مِحًـمِےـدُ @prameg22 الكوارع ليس لها قيمه #مجدي_نزيه

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