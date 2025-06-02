خطفت الأنظار في حفل خطوبتها.. 15 صورة ومعلومات عن الشيف عبير الصغير

كتبت- شيماء مرسي

تصدرت الشيف اللبنانية عبير الصغير محركات البحث جوجل بعد ظهورها في حفل خطوبتها بإطلالة أنيقة وجذابة تشبه "أميرات ديزني".

وشاركت عبير متابعيها عدة صور لحفل خطوبتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت عبير بفستان طويل منفوش باللون الذهبي مزينا بالتطريزات بنفس اللون وبأكمام طويلة وواسعة.

ونسقت مع إطلالتها حجاب باللون البيج وهير بيس سواريه.

واعتمدت عبير مكياجا ترابيا، حيث ركزت على وضع أحمر الشفاه بدرجات النيود.

أما خطيبها يوسف فرحات ارتدى بدلة كلاسيكية باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

معلومات عن الشيف عبير الصغير، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-من مواليد عام 1998.

-اكتسبت عبير شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

-حصلت على لقب أفضل صانعة محتوى عام 2022 على مستوى الوطن العربي.

-تخطف دائما عبير الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفاتها الشهية.

-احتفلت بعقد قرانها على يوسف فرحات قبل إعلان خطوبتها بأيام.

-يتابعها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أكثر من 14 مليون متابع.

-لقبها متابعيها بأميرة ديزني، نظرا لملامحها الجذابة والرقيقة.

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