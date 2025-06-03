تحذير من نوع مياه شهير.. قد يسبب مشكلات صحية خفية

كشف طبيب أن من يفضلون المياه الغازية قد يحتاجون إلى إعادة النظر في اختيارهم، إذ قد تسبب مشكلات صحية دون علمهم.

وحذر الدكتور خوليو ماسيت، خبير التغذية، من أنه على الرغم من استمتاع الكثيرين بشعور الانتعاش الذي توفره المياه الغازية، إلا أنها قد لا تكون بديلا مناسبا للمياه العادية في بعض الحالات، بحسب صحيفة إكسبريس.

وفي مقطع فيديو على إنستجرام ، تساءل الطبيب عن مدى صحة المياه الغازية كالمياه العادية، فقال: "كلاهما يُرطب الجسم بنفس الدرجة، ولا يحتويان على سعرات حرارية، لكنهما ليسا بديلين، تسهل المياه الغازية عملية الهضم وتُخفف الشعور بالثقل، خاصةً بعد الوجبات الدسمة".

من يجب عليه تجنب المياه الغازية

وأضاف الطبيب: "لا يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو متلازمة القولون العصبي تناول المياه الغازية، لأنها قد تسبب عدم ارتياح، إضافةً إلى ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن المياه الغازية أكثر حموضةً في الفم".

وتابع: "نتيجة لذلك، قد يسهم هذا في تآكل مينا الأسنان، وإن لم يكن بنفس القدر الذي تسببه المشروبات الغازية المحلاة، ولتجنب ذلك، يُفضّل شربها مع الوجبات وباعتدال".

ونصح الطبيب: "ليس الهدف استبدال الماء العادي تمامًا، بل يبقى هو الخيار الأمثل للترطيب اليومي، ويمكن أن يكون الماء الغازي بديلًا صحيًا، خاصة إذا استُبدل بالمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات السكرية."

ووفقًا لموقع livestrong : "على الرغم من أن العلاقة بين ما تضعه في فمك ومتلازمة القولون العصبي لديك غير مفهومة، إلا أنه يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تسبب أعراضا". وتشمل ذلك:

المشروبات الغازية - بما في ذلك المياه الغازية

منتجات الألبان والحليب

الفول

القمح

الكرنب

الحمضيات.

كما كشفت طبيبة أمراض الجهاز الهضمي، إيلينا إيفانينا، في نيويورك: "متلازمة القولون العصبي حالة معقدة للغاية، وتساهم فيها العديد من الآليات".

وأضافت: "شرب المشروبات الغازية لا يسبب متلازمة القولون العصبي و/أو الإسهال، ولكنه قد يسبب الانتفاخ والغازات، وهذا منطقي، فأنت تشرب فقاعات غازية حرفيًا"، و"عندما تحتوي المشروبات الغازية، على سكر أو مُحليات صناعية، فمن المرجح أن تُسبب الإسهال".

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