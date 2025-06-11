"لو هدومك مبلولة".. 7 أشياء تحدث لجسمك عند التعرض للتكييف

"لو هدومك مبلولة" والتعرض للتكييف، قد تشعر بالراحة في البداية، لكن هذا المزيج يمكن أن يؤدي إلى 7 أشياء تحدث لجسمك وقد لا تكون كلها إيجابية، وفقًا لـ timesofindia.

انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم

عندما تكون ملابسك مبللة، يحدث تبخر سريع للماء من سطح جلدك. هذه العملية تتطلب طاقة (حرارة) من جسمك، مما يؤدي إلى فقدان سريع للحرارة، إذا كنت في غرفة مكيفة، فإن الهواء البارد والجاف يزيد من معدل التبخر، مما يسرع من انخفاض حرارة جسمك بشكل ملحوظ، وقد تشعر ببرودة شديدة.

الشعور بالقشعريرة والرعشة

مع الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الجسم، تبدأ آلية الدفاع الطبيعية للجسم لتوليد الحرارة، وهي القشعريرة والرعشة، هذه الحركة اللاإرادية للعضلات تساعد على رفع حرارة الجسم لمواجهة البرودة، لكنها قد تكون مزعجة ومصحوبة بشعور عام بعدم الراحة.

زيادة خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا

تغيير درجة الحرارة المفاجئ والتعرض لبرودة المكيف أثناء البلل يمكن أن يضعف جهاز المناعة مؤقتًا. على الرغم من أن البرد لا يسبب المرض مباشرة، إلا أنه يمكن أن يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبكتيريا الموجودة في البيئة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا أو التهاب الحلق.

جفاف الجلد والعينين

الهواء البارد والجاف الذي تطلقه أجهزة التكييف يمكن أن يقلل من الرطوبة في الهواء. عندما تكون ملابسك مبللة، يتبخر الماء من جلدك بسرعة، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشقق الشفاه، كما يمكن أن يؤثر هذا الهواء الجاف على العينين، مسببًا جفافًا وتهيجًا، خاصة إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة.

تيبس العضلات والمفاصل

التعرض للبرودة الشديدة، خاصة عندما تكون العضلات والمفاصل مكشوفة أو مبللة، يمكن أن يؤدي إلى تيبسها والشعور بالألم. هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل مثل التهاب المفاصل، حيث يمكن أن تزداد الأعراض سوءًا.

تفاقم أعراض الحساسية والربو

أجهزة التكييف قد لا تنقي الهواء بشكل كامل، وقد تحتوي على الغبار، العفن، أو حبوب اللقاح التي تتراكم في الفلاتر. إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، فإن التعرض لهذا الهواء البارد والجاف، بالإضافة إلى مسببات الحساسية المحتملة، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض مثل السعال، العطس، ضيق التنفس، وتهيج الجهاز التنفسي.

انخفاض كفاءة الدورة الدموية في الأطراف

عندما يتعرض الجسم للبرودة، تنقبض الأوعية الدموية في الأطراف (اليدين والقدمين) للمساعدة في الحفاظ على حرارة الجسم الأساسية. هذا الانقباض يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مؤقت في كفاءة الدورة الدموية في هذه المناطق، مما يسبب الشعور بالخدر أو البرودة في الأطراف.

أقرأ أيضًا:

لن تتوقع.. تأثير تناول كوب من عصير البنجر على صحة القلب

تأثير تناول كوب من عصير الأناناس على صحة القلب

تأثير تناول كوب من عصير الفراولة على صحة القلب

لن تتخيل.. تأثير تناول كوب من عصير المانجو على صحة القلب

5 مخاطر لتناول المشروبات الغازية على الجسم