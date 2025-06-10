هل يسبب نقص "فيتامين د" الإصابة بالنوبات القلبية؟

كتب – سيد متولي

تتزايد أمراض القلب والأوعية الدموية حول العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد هذه الأمراض السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، إذ تُودي بحياة ما يُقدّر بنحو 17.9 مليون شخص سنويًا.

ويدرس الباحثون العوامل المُساهمة في أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصةً النوبات القلبية، لكن ما علاقتها بنقص فيتامين د؟.

ما هو فيتامين د؟

فيتامين د، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، ضروري للحفاظ على صحة العظام، ودعم وظائف المناعة، وتعزيز الصحة العامة، وينتجه الجسم عند التعرض لأشعة الشمس، وهو متوفر أيضًا في بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.

العلاقة بين نقص فيتامين د والنوبات القلبية

بحسب موقع هيلث، فإن انخفاض مستويات فيتامين د يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية المفاجئة.

وللتحقق من وجود صلة، أجرى باحثون أستراليون تجربة (2014-2020) على كبار السن، وشملت الدراسة التي أُجريت عام 2023، 21,315 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 60 و84 عامًا، والذين تم توزيعهم عشوائيًا لتلقي إما 60 ألف وحدة دولية من فيتامين د أو دواءً وهميًا شهريًا لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما جمع الباحثون بيانات عن حالات دخول المستشفى والوفيات لتحديد الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية وإعادة توعية الشريان التاجي (علاج لاستعادة تدفق الدم الطبيعي إلى القلب).

وخلال التجربة، تناول معظم المشاركين (80%) أقراصهم بانتظام على مدى خمس سنوات، ووجد الباحثون أن من تناولوا فيتامين د انخفض لديهم معدل الإصابة بأمراض القلب الرئيسية بنسبة 9% مقارنةً بالمجموعة التي تناولت الدواء الوهمي.

وانخفض معدل الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 19%، وانخفض معدل إعادة توعية الشريان التاجي بنسبة 11% في المجموعة التي تناولت فيتامين د، ولكن لم يُلاحظ فرق في معدل الإصابة بالسكتات الدماغية بين المجموعتين.

وأشارت النتائج إلى أن مكملات فيتامين د قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية.

وقال الباحثون: "قد يكون هذا التأثير الوقائي أكثر وضوحًا لدى من يتناولون الستاتينات أو أدوية أخرى للقلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة".

ووجدت دراسة أخرى، أجراها باحثون أمريكيون، عام 2021، أن مكملات فيتامين د قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، ورغم أن معظم الأشخاص ذوي البشرة الداكنة أكثر عرضة لنقص فيتامين د، وخاصة في المناطق الأقل تعرضًا لأشعة الشمس، إلا أن المكملات تقلل بشكل كبير من خطر اختلال وظائف الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية ميشيجان عام 2019، أن تناول مكملات فيتامين د لم يُقلل فعليًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأشارت إلى أن مكملات فيتامين د لم تُقلل من حدوث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو غيرها من مضاعفات القلب والأوعية الدموية الخطيرة.

واقترح الباحثون التفكير مليًا قبل تناول فيتامين د لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو غيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ماذا يجب عليك فعله؟

بحسب خبراء الصحة، يجب تناول 600 وحدة من فيتامين د يوميًا (معظمها من الأطعمة) للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و70 عامًا، و800 وحدة للبالغين بعمر 71 عامًا فأكثر.

ومع أن نقص فيتامين د يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أنه لا يُنصح بالإفراط في تناول المكملات الغذائية.

قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى آثار جانبية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم أو تكوّن حصوات الكلى.

للحصول على كمية كافية من فيتامين د، تعرّض لأشعة الشمس، تناول أيضًا أطعمة غنية بفيتامين د، بما في ذلك الأسماك الدهنية، ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة، وبعض أنواع الفطر، كما يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية.

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