8 أطعمة تعزز إنتاج الكولاجين- تناولها

الكولاجين هو البروتين الأساسي المسؤول عن مرونة وشباب البشرة، وهناك بعض الأطعمة التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، وفقا لموقع "healthline".

مرق العظام

محتواه العالي من البروتين يدعم إنتاج الكولاجين، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والجلوتامين.

الدواجن

مصدر ممتاز للكولاجين الغذائي، خاصة في الأنسجة الضامة الموجودة بوفرة في لحم الدجاج، وهو ما يفسر شيوع استخدامها في مكملات الكولاجين.

الأسماك

تحتوي على الكولاجين البحري في عظامها، والذي يتميز بسهولة امتصاصه، إلا أن الجزء الذي نستهلكه من السمك (اللحم) ليس الأغنى بالكولاجين، فالأجزاء الغنية مثل الرأس والجلد نادرا ما تُستهلك.

بياض البيض

بياض البيض مصدراً مهماً لأحد مكونات الكولاجين الأساسية، وهو حمض البرولين، رغم خلوه من الأنسجة الضامة.

الحمضيات والتوت

تلعب الحمضيات والتوت دوراً حيوياً في تحفيز إنتاج الكولاجين بفضل غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي الجلد.

الثوم

يسهم استهلاك الثوم، باحتوائه على الكبريت الذي يساعد على الحفاظ على الكولاجين ومنع تكسيره، في دعم مستويات الكولاجين في الجسم.

الخضروات الورقية

تُعرف الخضروات الورقية كالسبانخ والكرنب والسلق بغناها بالكلوروفيل، الذي يمتلك قدرة على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد.

البقوليات

مصدراً جيداً للأحماض الأمينية اللازمة لبناء الكولاجين، وخاصة اللايسين والنحاس، كما يوفر الكاجو الزنك والنحاس، وهما عنصران أساسيان في عملية تكوين الكولاجين.

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