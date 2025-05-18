تحارب أمراض الكبد.. فاكهة تقي من مرض السكري وتحارب الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه الشهيرة أن تساعد على الحماية من مشكلات صحية خطيرة، والحديث هنا عن الفراولة، والتي يمكن أن تقلل خطر الإصابة بمرضي السكري والكبد الدهني.

وكشف موقع تايمز أوف إنديا، نقلا عن دراسة أجريت عام 2023، على يد خبراء من جامعة كاليفورنيا، أن الفراولة تخفض مستويات الكوليسترول الكلي، كما تقلل مقاومة الأنسولين، وتساعد على ضبط سكر الدم.

وتعمل الفراولة على تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني ومرض السكري، إذ أنها تقلل من مقاومة الأنسولين (السبب الجذري لمرض السكر والكبد الدهني).

وفي الدراسة، ارتبطت التجارب السريرية الفراولة بتحسين مؤشرات مختلفة لأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مستويات الدهون.

وكشفت الدراسة، أن تناول كوب واحد فقط من الفراولة يوميا له آثار مفيدة، فهناك أدلة كافية لدعم دور الفراولة كدواء للوقاية من مرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين، إذ تحسن استقلاب الدهون وتقلل الالتهابات الجهازية.

وخلصت الدراسة التى أجريت في جامعة كاليفورنيا، إلى أن الفراولة غنية بالمغذيات النباتية التي تفيد صحة القلب، وتساعد في تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

كما أن الفراولة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرضي الكبد الدهني والسكري.