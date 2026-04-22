قد تكون الجلطات الدموية صامتة، لكنها فجأةً تصبح مهددة للحياة، وبينما يعد تجلط الدم عملية طبيعية لوقف النزيف، إلا أن الجلطة التي تتشكل بشكل غير طبيعي داخل الوريد أو الشريان تسد تدفق الدم وتسبب مضاعفات خطيرة، بل تنتقل إلى الرئتين أو الدماغ، مما يؤدي إلى انسداد رئوي أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

وفيما يلي، نرصد لكم بعض الأعراض المبكرة التي تدل على الجلطة الدموية، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

هل التورم المفاجئ في ساق واحدة علامة على جلطة دموية؟

التورم في إحدى الساقين أو الذراعين دون سبب واضح من العلامات الرئيسية التي تشير إلى وجود جلطة دموية.

ويظهر هذا التورم فورا أو يتطور تدريجيا، وعادة ما يصيب جانب واحد من الجسم، ويحدث ذلك عندما تسد الجلطة تدفق الدم بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة المحيطة.

هل الألم المستمر في الساق علامة على جلطة دموية؟

يشير الشعور المستمر بالألم أو الحساسية في الساق وخاصة في الفخذ إلى احتمال تكون جلطة دموية، وعلى عكس آلام العضلات المعتادة، يتفاقم هذا الألم مع مرور الوقت.

والأسوأ من ذلك، أنه قد يعرض حياتك للخطر إذا لم تنتبه لهذا العرض، خاصة إذا كان مصحوبا بتورم أو سخونة في المنطقة التي تشعر فيها بالألم.

هل تغير لون الجلد علامة على جلطة دموية؟

من العلامات الأخرى الواضحة لتكون جلطة دموية تغير لون الجلد، كأن يصبح أحمر أو بنفسجي، ويحدث هذا على طول الوريد أو فوق المنطقة المتورمة، نتيجةً لانخفاض أو انسداد تدفق الدم تحت الجلد.

هل سخونة جزء من الساق أو الذراع علامة على جلطة دموية؟

إرتفاع درجة حرارة في جزء من الساق أو الذراعين مقارنة ببقية الجلد، يكون علامة على وجود جلطة دموية تسبب التهاب، ويشير ذك إلى انقطاع تدفق الدم الطبيعي وتهيج أحد الأوردة.

هل صعوبة التنفس المفاجئة علامة على جلطة دموية؟

صعوبة التنفس دون سبب واضح علامة على احتمال انتقال جلطة دموية إلى الرئتين وحدوث انسداد رئوي.

هل ألم الصدر المفاجئ علامة على جلطة رئوية؟

إذا شعرت بألم حاد ومفاجئ في الصدر يزداد سوءا عند أخذ نفس عميق أو السعال أو الانحناء، يكون ذلك علامة على الإصابة بجلطة رئوية.

هل تسارع ضربات القلب علامة على جلطة دموية؟

يشير تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب خاصة إذا صاحبه أعراض أخرى كضيق التنفس والدوار إلى إجهاد الجسم الناتج عن جلطة دموية.

وبسبب انخفاض تدفق الدم نتيجة الانسداد يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم، مما يشعر الشخص بخفقان شديد في القلب.

متى يكون السعال مؤشرا على انسداد رئوي؟

يعد السعال المستمر غير المبرر وخاصة إذا كان مصحوبا بالدم من الأعراض الرئيسية للانسداد الرئوي.

ويحدث هذا عندما تسد جلطة دموية تدفق الدم في الرئتين، مما يؤدي إلى تهيجهما وتلفهما.