احذر "القاتل الصامت".. 7 أعراض لـ ارتفاع ضغط الدم تظهر على جسمك

كتب - سيد متولي

عادةً لا يصاحب ارتفاع ضغط الدم أعراض، ولذلك يعتبر قاتلًا صامتًا، ولكن، خاصةً عند ارتفاعه بشكل ملحوظ، قد تظهر أعراض لدى بعض المرضى، مع ذلك، قد يعطي جسمك أحيانًا مؤشرًا تحذيريًا لوجود خلل ما، وتساعد ملاحظة العلامات البسيطة في الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وعلاجه بفعالية.

وبحسب تايمز أوف إنديا، عادةً ما لا تظهر أعراض ارتفاع ضغط الدم، ولكن في حالات أخرى، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية، فقد يشكو بعض المرضى من، وذمة في كلا الجانبين، وإذا كانت شديدة جدًا، فقد تؤدي إلى سكتة دماغية أو قصور في القلب.

لكن الأعراض الأكثر شيوعًا، وهي الصداع والتعب، هي الأعراض المعتادة التي نراها في حياتنا اليومية.

عند ظهور هذه الأعراض، يجب على المريض فحص ضغط الدم بانتظام، إذا تجاوز 140/90، فيجب علاج المريض.

وإذا ظهرت هذه الأعراض بشكل متكرر، فيجب فحص ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية الخطيرة.

العلامات السبعة التالية قد تكون علامات على ارتفاع ضغط الدم:

الصداع المتكرر

الصداع الخفيف النابض أحد أكثر الأعراض شيوعًا، خاصةً في الصباح، ورغم تعدد أسباب الصداع، إلا أن الانزعاج المستمر دون سبب واضح قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم.

تصلب أو ألم في الصدر

قد يكون ألم الصدر أو الشعور بالثقل أحيانًا مؤشرًا على ضغط دم غير منضبط، مع أن هناك العديد من التفسيرات المحتملة لانزعاج الصدر، إلا أنه لا ينبغي تجاهله أبدًا، خاصةً إذا كان مصحوبًا بدوار أو ضيق في التنفس.

الإرهاق

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على تدفق الدم إلى الدماغ، ما قد يسبب التعب، أو التشوش الذهني، أو الارتباك، قد يكون من المفيد فحص ضغط دمك إذا انخفضت مستويات طاقتك فجأةً دون سبب واضح.

التبول مع الدم

هذا عرض خطير ولكنه غير معروف، قد ينتج وجود آثار دم في البول عن تلف الكلى الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، استشر الطبيب فورًا إذا لاحظت أي تغير في لون البول، وخاصةً اللون الوردي أو المحمر.

ضربات قلب غير منتظمة

قد ينبض قلبك بشكل غير منتظم أو يبدو وكأنه ينبض بشكل متقطع عند بذل جهد أكبر نتيجة ارتفاع ضغط الدم، قد تشعر بنبض قوي جدًا أو إحساس بخفقان في صدرك، قد يشير هذا أيضًا إلى مشاكل قلبية أكثر خطورة.

الرؤية المزدوجة أو الضبابية

لأن ارتفاع ضغط الدم يُجهد الأوعية الدموية في العينين، فقد يُضعف الرؤية، قد يُسبب ذلك ازدواجًا أو ضبابية في الرؤية، وفي الحالات القصوى، عمىً مؤقتًا، ومن الضروري إجراء فحص فوري إذا تغير نظرك فجأة.

مشكلات في التنفس

قد يشير ضيق التنفس إلى وجود ضغط على قلبك، خاصةً عند ممارسة الرياضة أو حتى الاسترخاء، وبما أن هذا العرض قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فلا ينبغي تجاهله.