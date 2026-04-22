رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تسلل لسرقة أحد المنازل بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، مما أثار قلق السكان واستوجب تحركاً أمنياً فورياً لكشف هوية المتهم.

اعترافات مسجل خطر دار السلام وكواليس الهروب من موقع الحادث

بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه (لديه معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام). وبمواجهته، اعترف بمحاولته سرقة دراجة نارية من داخل المنزل محل الواقعة، وأقر بعدم تمكنه من تنفيذ الجريمة وفراره عقب شعور أحد السكان بوجوده ومحاولة الإمساك به.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

