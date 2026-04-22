إعلان

لغز فيديو "حرامي الفسطاط".. الأمن يضبط مسجلاً حاول سرقة دراجة نارية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

05:33 م 22/04/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة تسلل لسرقة أحد المنازل بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، مما أثار قلق السكان واستوجب تحركاً أمنياً فورياً لكشف هوية المتهم.

اعترافات مسجل خطر دار السلام وكواليس الهروب من موقع الحادث

بالفحص والتحري، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه (لديه معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام). وبمواجهته، اعترف بمحاولته سرقة دراجة نارية من داخل المنزل محل الواقعة، وأقر بعدم تمكنه من تنفيذ الجريمة وفراره عقب شعور أحد السكان بوجوده ومحاولة الإمساك به.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الفسطاط وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

