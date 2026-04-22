لفظ عامر عبد العواض، رئيس قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، بعد 17 يومًا من إصابته في حادث سير أثناء تأدية مهام عمله، خلال جولة رسمية لمحافظ أسيوط لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

زيارة المحافظ ومتابعة الحالة الصحية

وكان اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قد أجرى زيارة ميدانية إلى مستشفى الإصابات الجديدة التابع للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس قرية أم القصور، عقب إصابته أثناء أداء واجبه الوظيفي.

توجيهات بتوفير الرعاية الطبية

واطمأن محافظ أسيوط على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصاب، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي اللازم، مع المتابعة المستمرة لحالته، مشيدًا بإخلاصه في العمل وجهوده في خدمة المواطنين.

إعلان الوفاة بعد رحلة علاج

ومن جانبها، أعلنت أسرة رئيس قرية أم القصور خبر وفاته، بعد 17 يومًا قضاها بالعناية المركزة بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، متأثرًا بإصابته.