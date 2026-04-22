وفاة رئيس قرية أم القصور بأسيوط متأثرًا بإصابته أثناء تأدية عمله

كتب : محمود عجمي

05:21 م 22/04/2026
    محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى (1)
    محافظ أسيوط يطمئن على رئيس قرية أم القصور بالمستشفى (2)

لفظ عامر عبد العواض، رئيس قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، بعد 17 يومًا من إصابته في حادث سير أثناء تأدية مهام عمله، خلال جولة رسمية لمحافظ أسيوط لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

زيارة المحافظ ومتابعة الحالة الصحية

وكان اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قد أجرى زيارة ميدانية إلى مستشفى الإصابات الجديدة التابع للمستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس قرية أم القصور، عقب إصابته أثناء أداء واجبه الوظيفي.

توجيهات بتوفير الرعاية الطبية

واطمأن محافظ أسيوط على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمصاب، ووجّه بتوفير كافة أوجه الدعم الطبي اللازم، مع المتابعة المستمرة لحالته، مشيدًا بإخلاصه في العمل وجهوده في خدمة المواطنين.

إعلان الوفاة بعد رحلة علاج

ومن جانبها، أعلنت أسرة رئيس قرية أم القصور خبر وفاته، بعد 17 يومًا قضاها بالعناية المركزة بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط، متأثرًا بإصابته.

قرية أم القصور أسيوط منفلوط جامعة أسيوط

فيديو قد يعجبك



اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر
شئون عربية و دولية

البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر
مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
اقتصاد

مصر تخفض تقديراتها لسعر العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد
سينما

تركي آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير فيلم عو داخل منطقة بوليفارد وورلد

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟