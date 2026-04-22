ابتكار طبي جديد.. مستشعر ورقي يكشف السكري عبر "النفس"

كتب - محمود عبده:

11:00 ص 22/04/2026

مرض السكري

في تطور لافت قد يعيد تشكيل طرق التشخيص المبكر للأمراض، نجح فريق من العلماء الروس في تطوير مستشعر مبتكر قادر على اكتشاف مرض السكري وعدد من الحالات المرضية الأخرى من خلال تحليل هواء الزفير، دون الحاجة إلى إجراءات طبية معقدة.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، يعتمد الابتكار الجديد على دمج مادتي الغرافين والبوليمر داخل مستشعر مطبوع على ورق عادي، ما يمنحه تكلفة منخفضة وسهولة في الاستخدام، مع قدرة عالية على رصد المؤشرات الحيوية المرتبطة بالأمراض في الوقت الفعلي.

كيف يعمل المستشعر الجديد؟

يقوم الجهاز على رصد التغيرات في التيار الكهربائي الناتجة عن تفاعل هواء الزفير مع سطحه، حيث تلتقط بنيته النانوية الغازات المختلفة وتحللها، ليتم عرض النتائج مباشرة في صورة بيانات ورسوم بيانية.

ويستطيع المستشعر اكتشاف جزيئات دقيقة مثل الأسيتون والأمونيا، والتي يعد ارتفاعها في التنفس مؤشرا محتملا على الإصابة بالسكري، إضافة إلى أمراض مثل فشل القلب ومشكلات الكلى.

هل يمكن استخدامه في المنزل؟

وتؤكد الباحثة إيرينا أنطونوفا أن التصميم البسيط للجهاز يجعله مناسبا للاستخدام المنزلي، بما يتيح للمرضى متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر دون الحاجة إلى زيارات متكررة للمراكز الطبية.

ما الفارق عن الأجهزة التقليدية؟

على عكس الأجهزة الطبية الشائعة التي تقيس مؤشرات حيوية مثل ضغط الدم أو النبض، يقدم هذا الابتكار تحليلا كيميائيا مباشرا للتنفس، وهي تقنية عادة ما تتطلب أجهزة معقدة داخل المختبرات.

هل أثبت كفاءته في التجارب؟

أجري اختبار المستشعر على 32 متطوعا، بينهم مرضى سكري وأشخاص أصحاء، إضافة إلى حالة مصابة بأزمة قلبية، ونجح في رصد فروق دقيقة في تركيز المواد المرتبطة بالأمراض.

كيف يمكن الاستفادة منه طبيا؟

يمكن تثبيت الجهاز على كمامة طبية، ما يتيح استخدامه في المستشفيات، خصوصا في مراقبة المرضى أثناء العمليات الجراحية أو داخل وحدات العناية المركزة.

أبرزها التسول وزواج الأطفال.. مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية
الحرس الثوري: نحن على أعتاب نظام إقليمي جديد في آسيا مع انهيار الهيمنة
أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف
"مين سرق الساعة؟".. تامر حسني يمازح باسم سمرة بفيديو طريف

