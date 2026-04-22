أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن التوت الأسود يعد من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأوضح شعبان، خلال تصريحات تلفزيونيه، أن هذه المركبات الطبيعية قد تساهم في تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، وتقليل احتمالات الإصابة بجلطات القلب، إلى جانب دورها المحتمل في الحد من تصلب الشرايين عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

فاكهة موسمية بقيمة غذائية عالية

وأشار إلى أن التوت الأسود يعد من الفواكه الموسمية التي لا تتوافر لفترات طويلة خلال العام، رغم قيمته الغذائية المرتفعة، موضحا أن موسمه القصير يشبه بعض الفواكه الأخرى مثل المشمش.

وقال شعبان: إن "التوت مثل المشمش.. له موسم قصير ثم يختفي"، في إشارة إلى محدودية فترة توافره رغم أهميته الغذائية.

رسالة توعوية حول نمط التغذية

وشدد استشاري أمراض القلب على أهمية الاعتماد على الغذاء الطبيعي الغني بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ضمن نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

واختتم حديثه بعبارة طريفة قال فيها: "توتة توتة.. ما خلصتش الحدوتة"، في إشارة إلى أن الوعي الغذائي يجب ألا يقتصر على عنصر واحد فقط، بل على منظومة غذائية متكاملة.