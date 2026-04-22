جمال شعبان يكشف عن فاكهة بسيطة تقلل خطر جلطات القلب

كتب - محمود عبده:

05:30 م 22/04/2026

جلطات القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن التوت الأسود يعد من الفواكه الغنية بالفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بدعم صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأوضح شعبان، خلال تصريحات تلفزيونيه، أن هذه المركبات الطبيعية قد تساهم في تحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية، وتقليل احتمالات الإصابة بجلطات القلب، إلى جانب دورها المحتمل في الحد من تصلب الشرايين عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

فاكهة موسمية بقيمة غذائية عالية

وأشار إلى أن التوت الأسود يعد من الفواكه الموسمية التي لا تتوافر لفترات طويلة خلال العام، رغم قيمته الغذائية المرتفعة، موضحا أن موسمه القصير يشبه بعض الفواكه الأخرى مثل المشمش.

وقال شعبان: إن "التوت مثل المشمش.. له موسم قصير ثم يختفي"، في إشارة إلى محدودية فترة توافره رغم أهميته الغذائية.

رسالة توعوية حول نمط التغذية

وشدد استشاري أمراض القلب على أهمية الاعتماد على الغذاء الطبيعي الغني بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، ضمن نمط حياة صحي يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

واختتم حديثه بعبارة طريفة قال فيها: "توتة توتة.. ما خلصتش الحدوتة"، في إشارة إلى أن الوعي الغذائي يجب ألا يقتصر على عنصر واحد فقط، بل على منظومة غذائية متكاملة.

اقرأ أيضًا:

10 دقائق بعد الأكل.. عادة بسيطة تحسن الهضم ومستويات السكر

خفقان القلب في الصيام.. متى يستدعي القلق؟

لمرضى الكلى والضغط .. طرق فعالة للتخلص من الأملاح الزائدة خلال رمضان

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
أخبار المحافظات

"كان يستعد لزفتها فنعاها".. شقيق عروس الشرقية يودعها بكلمات مؤثرة
مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"
رياضة محلية

مصدر يكشف.. أول رد من الزمالك على تصريحات والد زيزو "أخبار كاذبة"
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
أخبار البنوك

لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟