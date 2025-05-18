عانت من عرض غريب.. سيدة تكتشف إصابتها بالسرطان بهذه الطريقة

كتبت- أسماء مرسي:

اكتشفت سيدة بريطانية تُدعى "هانا كوجلي" بشكل مأساوي إصابتها بورم خبيث خلف عينها اليمنى، والذي امتد لاحقا إلى كبدها.

ومضات ضوء تنذر بالخطر

عاشت البالغة من العمر 39 سنة، ببصر ممتاز طوال حياتها، إلى أن بدأت تلاحظ ومضات مفاجئة من الضوء، لذا قررت حجز موعد مع الطبيب.

لم تكن تتوقع أن هذا الفحص الروتيني سيقلب حياتها رأسا على عقب، بعد الفحص، اشتبه أخصائيو البصريات في انفصال شبكية العين اليمنى لديها، ليتم تحويلها بشكل عاجل إلى المستشفى الملكي في مانشستر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تشخيص قاس وانتشار سريع

بعد عملية جراحية استغرقت خمس ساعات، تأكد وجود ورم سرطاني خلف عين هانا اليمنى.

ورغم نجاح الجراحة، تدهور بصرها بشكل كبير، وكشفت الفحوصات اللاحقة عن خطر كبير لانتشار السرطان، وهو ما حدث بالفعل بعد تسعة أشهر، حيث أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي انتشار الورم إلى كبدها.

أمل بسيط وعلاج بديل غير متاح

أصبح العلاج المناعي هو الخيار الوحيد المتاح لهانا، والذي من شأنه أن يطيل عمرها "بضعة أشهر فقط"، لكن بصيص أمل ظهر في وجود علاج بديل، وهو العلاج الكيميائي المشبع، الذي يمكن أن ينقذ حياتها ولكنه غير متوفر ضمن خدمات الرعاية الصحية الوطنية.

دعوة للتوعية

تدعو هانا بشدة إلى زيادة الوعي بأهمية فحوصات العين المنتظمة، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بإمكانية نمو ورم خبيث في العين.

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