4 طرق لشراء الشهادات الجديدة مرتفعة الفائدة في بنكي الأهلي ومصر

يتيح البنكان الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، أربع قنوات مختلفة لشراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد، والتي بدأ طرحها اعتبارًا من اليوم أمام العملاء.

وكان البنكان قد أعلنا، أمس، رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت (لمدة 3 سنوات) إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، مع صرف العائد بشكل شهري.

لماذا رفع البنكين سعر الفائدة؟

ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي دفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع المتغيرات في السوق.





4 طرق لشراء الشهادات الجديدة

- الفروع: يمكن للعملاء، سواء الحاليين أو الجدد، التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر لشراء الشهادات.

- الإنترنت البنكي: تتيح هذه الخدمة شراء الشهادات على مدار الساعة، بشرط امتلاك حساب بنكي مفعل.

- الموبايل البنكي: يمكن إتمام عملية الشراء بسهولة عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنكين، في أي وقت.

- الخط الساخن: يوفر البنكان إمكانية شراء الشهادات من خلال خدمة العملاء عبر الخط الساخن، بمساعدة ممثلي الدعم.