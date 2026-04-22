4 طرق لشراء الشهادات الجديدة مرتفعة الفائدة في بنكي الأهلي ومصر

كتب : منال المصري

05:30 م 22/04/2026

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

يتيح البنكان الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، أربع قنوات مختلفة لشراء شهادات الادخار الجديدة مرتفعة العائد، والتي بدأ طرحها اعتبارًا من اليوم أمام العملاء.
وكان البنكان قد أعلنا، أمس، رفع سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت (لمدة 3 سنوات) إلى 17.25% سنويًا بدلًا من 16%، مع صرف العائد بشكل شهري.
لماذا رفع البنكين سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار في إطار التفاعل مع التطورات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي دفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة بما يتماشى مع المتغيرات في السوق.

4 طرق لشراء الشهادات الجديدة

- الفروع: يمكن للعملاء، سواء الحاليين أو الجدد، التوجه إلى أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر لشراء الشهادات.
- الإنترنت البنكي: تتيح هذه الخدمة شراء الشهادات على مدار الساعة، بشرط امتلاك حساب بنكي مفعل.
- الموبايل البنكي: يمكن إتمام عملية الشراء بسهولة عبر تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنكين، في أي وقت.
- الخط الساخن: يوفر البنكان إمكانية شراء الشهادات من خلال خدمة العملاء عبر الخط الساخن، بمساعدة ممثلي الدعم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
مدارس

التعليم: 95% نسبة الإقبال على البكالوريا المصرية في أولى ثانوي
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟
لماذا تسابق بنكي الأهلي ومصر على رفع سعر الفائدة على الشهادات؟

