يختبئ السرطان في كثير من الأحيان خلف أعراض يومية تبدو عادية، ما يدفع البعض إلى تجاهلها أو تأجيل الفحص الطبي، وهو ما قد يؤخر التشخيص ويزيد من خطورة الحالة.

وبحسب موقع gazeta.ru، يؤكد أخصائي الأورام دميتري بينزوف أن استمرار بعض الأعراض لأكثر من أسبوعين يستدعي مراجعة الطبيب، حتى لو بدت بسيطة أو مألوفة، لأنها قد تكون مؤشرا مبكرا على أمراض خطيرة.

هل يمكن أن يكون السعال علامة على السرطان؟

يشير الخبراء إلى أن السعال المستمر، سواء كان جافا أو مصحوبا ببلغم، خاصة إذا اشتد ليلا، قد لا يكون مجرد نزلة برد، بل قد يرتبط بسرطان الرئة، خصوصا عند ظهور دم في البلغم.

متى تصبح اضطرابات الأمعاء مقلقة؟

الإمساك المتكرر أو التناوب مع الإسهال، إلى جانب الشعور بعدم اكتمال الإخراج، قد تكون علامات تحذيرية على وجود أورام في القولون، رغم أن كثيرين يتجاهلونها.

هل دم البراز مجرد بواسير؟

وجود دم في البراز أو نزيف شرجي لا يعني دائما الإصابة بالبواسير، إذ قد يكون مؤشرا على سرطان المستقيم، ما يتطلب فحصا دقيقا دون تأخير.

ما التغيرات التي تستدعي فحص الثدي؟

ظهور كتل، أو تغير شكل الثدي، أو إفرازات غير طبيعية من الحلمة، أو ملمس يشبه "قشر البرتقال"، كلها علامات يجب التعامل معها بجدية لاحتمال ارتباطها بسرطان الثدي.

هل مشاكل التبول مرتبطة بالسرطان؟

صعوبة التبول، أو تكراره ليلا، أو وجود دم في البول، قد تكون أعراضا مرتبطة بالبروستاتا، لكنها قد تشير أيضا إلى بدايات أورام في الجهاز البولي.

ماذا تعني بحة الصوت المستمرة؟

بحة الصوت المزمنة أو التهاب الحلق الممتد إلى الأذن قد يكونان مؤشرين على سرطان الحنجرة، خاصة إذا استمرا لفترة طويلة دون تحسن.

هل صعوبة البلع علامة خطر؟

الشعور بصعوبة في بلع الطعام، خصوصا الصلب، قد يرتبط بوجود أورام في المريء، ويستدعي تقييما طبيا عاجلا.

ما العلامات الخاصة بالنساء والرجال؟

عند النساء، يعد النزيف بعد انتهاء الدورة الشهرية من العلامات المقلقة لاحتمال سرطان بطانة الرحم، بينما قد تشير الكتل غير المؤلمة في كيس الصفن لدى الرجال إلى سرطان الخصية.

متى تصبح الشامات خطيرة؟

أي تغير في حجم أو لون الشامات، أو عدم انتظام حدودها، قد يكون مؤشرا على سرطان الجلد، ما يستدعي الفحص الفوري.

