تأجيل محاكمة المتهمة بسب الفنانة بسمة بوسيل في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

05:26 م 22/04/2026

بسمة بوسيل

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمة "ه. ع. أ" إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل؛ لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بالفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاك خصوصية وألفاظ خادشة

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 39 لسنة 2026 (الرمل أول)، قيام المتهمة باستخدام حساب إلكتروني باسم "ه. ع" لنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها بسمة بوسيل (طليقة الفنان تامر حسني).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، مما يعد انتهاكًا لحرمة حياتها الخاصة.

خلفية القضية وبداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ رسمي ضد سيدة، يتهمها بنشر محتوى يتضمن قذفًا وسبًّا في حق الفنانة المشار إليها عبر حسابات إلكترونية.

وبفحص البلاغ فنيًّا، تبيّن صحة الواقعة ونسبة الحساب للمتهمة المذكورة.

وبناءً عليه، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق في الواقعة، حيث وجهت للمتهمة تهم المساس بحرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل، وقررت إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم.

المحكمة الاقتصادية المحكمة الإقتصادية سب وقذف بسمة بوسيل تامر حسني الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر
شئون عربية و دولية

البنتاجون: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر
تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
حوادث وقضايا

تطورات جديدة في قضية الأم المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة بالشروق
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
أخبار مصر

وزير المالية :زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟