قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمة "ه. ع. أ" إلى جلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل؛ لاتهامها بالسب والقذف والتشهير بالفنانة بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاك خصوصية وألفاظ خادشة

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 39 لسنة 2026 (الرمل أول)، قيام المتهمة باستخدام حساب إلكتروني باسم "ه. ع" لنشر عبارات وألفاظ خادشة للحياء بحق المجني عليها بسمة بوسيل (طليقة الفنان تامر حسني).

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، مما يعد انتهاكًا لحرمة حياتها الخاصة.

خلفية القضية وبداية الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ رسمي ضد سيدة، يتهمها بنشر محتوى يتضمن قذفًا وسبًّا في حق الفنانة المشار إليها عبر حسابات إلكترونية.

وبفحص البلاغ فنيًّا، تبيّن صحة الواقعة ونسبة الحساب للمتهمة المذكورة.

وبناءً عليه، تولت نيابة الشؤون الاقتصادية التحقيق في الواقعة، حيث وجهت للمتهمة تهم المساس بحرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل، وقررت إحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية التي أصدرت قرارها المتقدم.