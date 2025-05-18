تحذير من معادن سامة في معجون الأسنان.. خطر خفي يهدد صحتك

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة "Lead Safe Mama" المعنية بالوقاية من التسمم بالرصاص عن وجود معادن ثقيلة سامة في عدد من العلامات التجارية المعروفة لمعجون الأسنان، بما في ذلك الأنواع المخصصة للأطفال.

اختبارات شملت علامات تجارية شهيرة

أرسلت المنظمة 51 منتجا مختلفا من معجون الأسنان إلى مختبر مستقل لإجراء اختبارات دقيقة، وشملت قائمة المنتجات عينات من علامات تجارية واسعة الانتشار مثل كريست، وكولجيت، وسنسوداين، وأوراجيل، وبيرتس بيز، وتومز أوف ماين، وهيلو.

تأثير المواد السامة على الجهاز العصبي

في هذا السياق، حذر الدكتور محمد إبراهيم، طبيب المخ والأعصاب، من الآثار السلبية لهذه المواد السامة على الجهاز العصبي.

تأثير غير مباشر.. ضعف التركيز والذاكرة وزيادة خطر الجلطات

أوضح الطبيب في تصريح لـ"مصراوي" أن معجون الأسنان الذي يحتوي على معادن ثقيلة سامة مثل الزرنيخ أو الزئبق يمكن أن يؤثر سلبا على الجهاز العصبي بطرق غير مباشرة، ما يؤدي إلى ضعف التركيز والذاكرة على المدى الطويل، بالإضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة بجلطات المخ.

تأثير قوي وخطر الوفاة

أضاف أن بعض المواد مثل الزئبق والرصاص وأول أكسيد الكربون لها تأثير مباشر وخطير على الجهاز العصبي المركزي.

وأشار إلى أن شدة الضرر تعتمد على تركيز المادة السامة، وفي الحالات الحادة، يمكن أن يؤدي التعرض لهذه المواد إلى تلف دماغي حاد قد يصل إلى الوفاة.

تضرر مادة الميلانين واضطرابات الحركة

كما نبه إلى أن هذه المعادن الثقيلة يمكن أن تؤثر أيضا على مادة الميلانين التي تغلف الأعصاب وتحميها، ما يتسبب في اضطرابات في الحركة والإصابة بتشنجات ونوبات إغماء.