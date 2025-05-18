سم عصبي في 90% من معاجين الأسنان.. بدائل طبيعية تنقذك

سم عصبي في 90% من معاجين الأسنان.. بدائل طبيعية تن

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة Lead Safe Mama وجود معادن ثقيلة ضارة، كالرصاص والزرنيخ والزئبق والكادميوم، في عينات من معاجين أسنان شائعة الاستخدام.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه المعادن قد تنطوي على مخاطر صحية جسيمة على كل من البالغين والأطفال.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 90٪ من معاجين الأسنان البالغ عددها 51 التي تم اختبارها تحتوي على الرصاص وهو سم عصبي خطير.

وفي هذا الصدد نرصد لكم بدائل طبيعية تساعد على تنظيف الأسنان بدلا من المعجون، وفق ما كشف موقع "bouldercountysmiles".

صودا الخبز

منتج منزلي فريد يعتبر بديلا ممتازا لمعجون الأسنان التقليدي، حيث تساعد تركيبته ذات الكشط اللطيف على إزالة البلاك والبقع السطحية بفعالية، بينما تعمل خصائصه القلوية على معادلة الأحماض الضارة في الفم.

الطريقة:

ضع على الفرشاة القليل من صودا الخبز ثم نظف أسنانك كالمعتاد، ولكن استخدمها بكميات قليلة لتجنب تلف المينا.

شطف سريع بالماء المالح

الماء المالح مطهر طبيعي يساعد على قتل البكتيريا في الفم وتخفيف التهاب اللثة.

الطريقة:

اخلط نصف ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء دافئ ثم تمضمض به لمدة نصف دقيقة ثم ابصقه.

بيروكسيد الهيدروجين

يمكن استخدامه أيضا كبديل لمعجون الأسنان، فهو يساعد على قتل البكتيريا ويقلل من تراكم البلاك.

الطريقة

اخلط كميات متساوية من بيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% والماء واستخدم المحلول كغسول للفم، مع المضمضة به لمدة دقيقة قبل بصقه، ولكن تجنب بلع المحلول لأنه يسبب تهيج للفم.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يحسن صحة الفم ويقضي على البكتيريا وتقليل البلاك والتخلص من رائحة الفم الكريهة.

الطريقة

لاستخدام هذه الطريقة، ضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند العضوي في فمك وتمضمض لمدة 15-20 دقيقة، وحاول أن يصل الزيت إلى كل أجزاء فمك، وبعد ذلك، ابصق الزيت واشطف فمك جيدا بالماء.

فرشاة الأسنان فقط

إذا لم يتوفر أي بديل آخر، يمكنك استخدام فرشاة الأسنان وحدها لإزالة البلاك وتنظيف فمك.

الطريقة:

بلل الفرشاة ونظف أسنانك جيدا لمدة دقيقتين بحركات دائرية لطيفة.