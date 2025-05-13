موجودة في كل بيت.. 7 أطعمة تخفض الضغط وتحافظ على قلبك

الأطعمة الحمراء إضافة قيمة لنظامك الغذائي، حيث تحتوي على مركبات طبيعية تسهم في الحفاظ على صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

وفقا لموقعي "onlymyhealth" و"health"، إليك أبرز هذه الأطعمة وفوائدها:

التوت الأحمر



غني بالفلافونويدات والأنثوسيانين الذي يعزز إنتاج أكسيد النيتريك، ويساعد على خفض مستويات الضغط المرتفعة والحفاظ على صحة القلب ومرونة الأوعية الدموية.

البنجر



مصدر ممتاز للنترات الطبيعية التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي وتحسين تدفق الدم إلى القلب.

الطماطم



غنية بالليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يحمي القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات.

العنب الأحمر



غني بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، الذي يعمل على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم وتقوية عضلة القلب والشرايين.

الفراولة



بفضل احتوائها على كمية وفيرة من فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة كالأنثوسيانين، لذا يسهم استهلاكها في دعم صحة القلب، وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى، تنظيم ضغط الدم.

التفاح الأحمر



يحتوي على الألياف والفيتامينات ومضاد الأكسدة الكيرسيتين، الذي يساعد على تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

الفلفل الأحمر الحلو



غني بفيتامينات أ، ج، ك ومضادات الأكسدة التي تسهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول وتعزيز صحة القلب

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