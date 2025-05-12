عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن المشروبات المثلجة توفر شعورا منعشا خاصة في الطقس الحار، إلا أن استهلاكها قد يرتبط ببعض الآثار السلبية المحتملة على الدماغ والجسم خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.

وكشف موقع "هيلث لاين" تأثير المشروبات المثلجة على الدماغ والقولون ومستويات السكر.

المشروبات المثلجة والدماغ

قد يؤدي شرب المشروبات المثلجة إلى حدوث تلامس للمادة الباردة في سقف الفم والحلق، مما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في تدفق الدم في الأوعية الدموية في الرأس.

كما أن تناول المشروبات المثلجة قد يحفز الصداع لدى بعض الأشخاص.

المشروبات المثلجة والقولون

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المثلجة بسرعة إلى تقلص مفاجئ في عضلات القولون وتشنجات وألم في البطن وعدم الراحة.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) قد يكونون أكثر حساسية لهذا التأثير وقد يعانون من أعراض أكثر حدة.

المشروبات المثلجة والسكري

العديد من المشروبات المثلجة الشائعة مثل الصودا والعصائر المحلاة ومشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

وعند تناولها، يتم امتصاص السكر بسرعة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

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