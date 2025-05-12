علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من تجاهل بعض العلامات التي تنذر بخطر الموت المفاجئ، مشيرا إلى أهمية الوعي بها والكشف المبكر عن أي مشكلات قلبية.

تاريخ العائلة.. مؤشر خطر مهم

أشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب، من أكثر العلامات التي تستدعي الانتباه.

عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الشريان التاجي

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك عدة عوامل خطر تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الشريان التاجي، والتي تؤدي بدورها إلى الموت المفاجئ، مثل التدخين، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول.

أهمية الانتباه للأعراض والكشف المبكر

شدد على ضرورة عدم إهمال أي أعراض أو شكاوى تتعلق بالقلب، مشيرا إلى أن الكشف المبكر يساعد على تشخيص المشكلات وعلاجها في مراحلها الأولى، وبالتالي تقليل خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل الموت المفاجئ.

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