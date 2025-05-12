أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

كتبت – أسماء العمدة:

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن أماكن توفر ملابس صيفية بأسعار مناسبة دون التأثير على ميزانيتهم.

ويقدم "مصراوي" دليلك لأرخص 5 أماكن في القاهرة لشراء الملابس الصيفية بأسعار في متناول الجميع.

وكالة البلح

واحدة من أشهر وجهات التسوق للملابس المستعملة ذات الجودة العالية، بأسعار تبدأ من 40 جنيهًا فقط. كما تضم بعض المحال التي تبيع ملابس جديدة بأسعار مناسبة.

سوق العتبة

منطقة تجارية ضخمة تمتلئ بمحال وباعة يقدمون ملابس صيفية بأسعار تبدأ من 100 جنيه للقطعة الأساسية. يتطلب الأمر قليلًا من البحث للحصول على أفضل الصفقات.

سوق الموسكي

يتميز بتنوع المعروضات من الملابس الجديدة والمستعملة، مع أسعار تبدأ من 75 جنيهًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة.

سوق الجمعة

سوق الجمعة في السيدة عائشة فرصة حقيقية للحصول على ملابس بأسعار زهيدة تبدأ من 100 جنيه، لكن الأمر يحتاج إلى صبر وبحث للحصول على القطع المناسبة بجودة وسعر جيد.

شارع فيصل والهرم

يمتدان لمسافة طويلة ويضمان عددًا كبيرًا من المحلات التي تقدم ملابس بأسعار اقتصادية، تبدأ من 120 جنيهًا للقطعة، وقد تجد عروضًا أفضل أثناء التجول.

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