تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

كتبت: رودينا ضوه

يلجأ كثير من الناس إلى المضادات الحيوية عند الشعور بأي عرض مرضي، دون وعي كاف، ورغم فعاليتها في مكافحة العدوى البكتيرية، إلا أن الاستخدام الخاطئ أو المفرط لها قد يسبب أضرارًا كبيرة، خاصة على الكلى ونخاع العظام.

وحذر الدكتور "حسام موافي"، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، موضحًا أنه يمكن يؤدي إلى أضرار جسمية على الكلى ونخاع العظام.

وأشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن استخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح قد يؤدي إلى فشل كلوي، كاشفًا أن 50% من المرضى الذين يخضعون لجلسات غسيل الكلى يوميًا يكون السبب في حالتهم هو سوء استخدام المضاد الحيوي، وأكد أن الكلى هى أول عضو يتأثر بنقص الهيموجلوبين، لذلك يؤدى إلى إفراز مادة تنشيط نخاع العظام.

وأوضح الدكتور أن بعض المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر على عمل نخاع العظام، المسؤول عن إنتاج كرات الدم الحمراء والبيضاء، وهذا التأثير قد يؤدي إلي هبوط في نخاع العظام مما يؤثر على الجهاز المناعي ووظائف الدم.

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