تقي من السكري.. نوع طعام يحمي من السكتة الدماغية والنوبة القلبية

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية للحفاظ على صحة القلب والدماغ، وبينما تتنوع الأطعمة المفيدة، يبرز نوع واحد لا تتوقعه وهو "الفراولة".

فيما يلي، إليك تأثير تناول الفراولة على صحة القلب والدماغ، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"eatingwell".

الفراولة والقلب

الفراولة كنزا من الألياف ومضادات الأكسدة، تعمل هذه المركبات على خفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهابات، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.

الفراولة والدماغ

تدعم مضادات الأكسدة الموجودة بها الصحة الإدراكية، وتحافظ على الخلايا العصبية، وتعزز التواصل بينها، كما أنها تُبطئ التدهور المعرفي، وتحمي من السكتات الدماغية وتقوي الدماغ.

بالإضافة إلى، يسهم استهلاكها في حماية الخلايا وتخفيف الالتهابات الجهازية، التي تعد عاملا رئيسيا في الإصابة بمرض ألزهايمر.

فوائد أخرى للفراولة:

تحسين مقاومة الأنسولين.

خفض مستويات الكوليسترول.

ضبط مستويات السكر في الدم.

تقليل الالتهاب في الجسم.

الوقاية من السرطان.

تقوية المناعة.

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