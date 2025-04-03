كيف يؤثر الإفراط في تناول السكر على صحة الدماغ؟.. مفاجأة

كتب- أحمد الضبع:

يعتبر السكر المصدر الأساسي للطاقة، إلا أن الإفراط في استهلاكه قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الدماغ، على المدى الطويل.

ضعف الذاكرة والوظائف الإدراكية

أوضح الدكتور ياسر مختار، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، أن استهلاك كميات كبيرة من السكر خلال مرحلة المراهقة قد يؤثر على نمو الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف في التعلم والذاكرة في مرحلة البلوغ.​

تقلبات المزاج واضطرابات نفسية

وأضاف "مختار" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الإفراط في تناول السكر يرتبط بزيادة التقلبات المزاجية، مثل التهيج والقلق، وقد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات النفسية الأخرى.​

إضعاف وظائف الدماغ

وأشار إلى أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يرتبط بخلل في وظائف المخ، وقد يؤدي إلى تراجع نمو الخلايا العصبية، خاصة في منطقة الحُصين، ما يؤثر على الذاكرة طويلة المدى.​

تشابه مع الإدمان

وبيّن أن السكر يمكن أن يحفز مسارات الدوبامين في الدماغ، ما يؤدي إلى استجابات مشابهة للإدمان، إذ يحتاج الشخص إلى كميات أكبر للحصول على نفس مستوى المكافأة.​

وللحفاظ على صحة الدماغ، نصح "مختار" بتقليل تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، واستبدالها بالفواكه الطبيعية والمشروبات غير المحلاة، كما يفضل قراءة مكونات المنتجات الغذائية لتجنب السكريات المخفية.

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