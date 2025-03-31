يهدد القلب والكبد ...احذر هذا المشروب أول أيام العيد

كتبت- آلاء نبيل:

يحرص العديد من الأشخاص على تناول المشروبات الغازية خلال أول أيام العيد، بجانب الوجبات الأساسية، ويمكن أن تتجاوز الكمية الحد الطبيعي، دون معرفة مخاطر ذلك.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن معظم الأشخاص تميل إلى تناول الأسماك المملحة أول أيام العيد، ومن أشهرها الرنجة والفسيخ، ما يتسبب في زيادة العبء على الجهاز الهضمي والكلى، لأنها من الأطعمة الغنية بالأملاح والدهون، وعند إضافة المشروبات الغازية إلى هذه الوجبة، تتفاقم بعض الآثار السلبية والتي تتمثل فيما يلي :

1- زيادة الانتفاخ والغازات:

تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون المذاب، وعند تناولها بعد أطعمة ثقيلة مثل الرنجة والفسيخ، يمكن أن يزيد ذلك من الشعور بالانتفاخ والامتلاء والغازات المزعجة.

2- عسر الهضم:

تعيق المشروبات الغازية عملية الهضم الطبيعية، كما أن الحموضة العالية في بعض المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر على توازن حمض المعدة، ما يبطئ عملية الهضم ويسبب الشعور بالثقل وعدم الراحة.

3- زيادة الشعور بالعطش:

على الرغم من أنها مشروبات سائلة، إلا أن المشروبات الغازية غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والصوديوم (خاصةً إذا كانت مصاحبة لأطعمة مالحة بالفعل)، هذا يمكن أن يؤدي إلى سحب الماء من الخلايا وزيادة الشعور بالعطش على المدى القصير.

4- تأثير على مستويات السكر في الدم:

تحتوي معظم المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر، بعد تناول وجبة غنية بالدهون والملح، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السكر إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يتبعه انخفاض مفاجئ، ما يسبب الشعور بالتعب والضعف.

5- زيادة العبء على الكلى:

الرنجة والفسيخ من الأطعمة الغنية بالصوديوم، ما يزيد من عمل الكلى للتخلص منه، وتناول المشروبات الغازية، خاصة تلك التي تحتوي على محليات صناعية وألوان، قد تزيد من العبء على الكلى في محاولة تصفية هذه المواد.