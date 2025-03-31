موجود في كل عيد.. نوع تسالي شهير يضبط السكر بالدم ويحمي القلب

تتعدد أنواع التسالي في عيد الفطر، لكن هل تعرف أن هناك نوع محدد يمكن أن يفعل العجب بمستويات السكر في الدم، ويحسن صحتك؟.

وبحسب موقع هيلث، فإن الترمس الذي يفضل العديد من الأشخاص تناوله في عيد الفطر يمنح جسمك فوائد صحية عديدة تتمثل في:

ضبط مستويات السكر في الدم

يعمل الترمس على ضبط مستويات السكر في الدم، نظرا لأنه طعام ذو مؤشر جلايسيمي منخفض "نظام لتصنيف الأطعمة حسب تأثيرها على مستويات السكر في الدم"، ما يعمل على التحكم في مستوى السكر في الدم.

الحماية من أمراض القلب

يساعد تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل الترمس على خفض مستويات الكوليسترول، وفقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بناء العضلات

يعمل الترمس على بناء العضلات نظرا لمحتواه الغني بالبروتين.

خفض ضغط الدم المرتفع

يعمل الترمس على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخفض ضغط الدم المرتفع، بفضل البروتين، الذي يعمل على الحفاظ على صحة الجسم والعقل.

تعزيز صحة الأمعاء

الترمس يعزز صحة الأمعاء لأنه غني بالألياف، والتي تعمل على منع مشكلات الهضم والوقاية من الإسهال، وحرقة المعدة.

اقرأ أيضا:

يقوي المخ.. نوع طعام يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

احذر .. الإفراط في الملح يهدد صحتك النفسية

كارثة.. حسام موافي يكشف ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام أثناء الحزن

تسبب ارتفاع الضغط والفشل الكلوي والجلطات.. جمال شعبان يحذر من عادة خطيرة

يصيبك بأمراض القلب والكوليسترول.. احذر تناول البيض بهذه الطريقة