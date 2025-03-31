5 فئات ممنوعة من تناول الكحك في العيد.. احذروا

كتبت- أسماء العمدة:

الدكتور أحمد صلاح يقول، إن الكحك من الحلويات اللذيذة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأجواء عيد الفطر المبارك، ولكن هناك بعض الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند تناوله، أو حتى الامتناع عنه تمامًا، وذلك بسبب تأثيره السلبي على صحتهم.

إليك 5 فئات ممنوعة من تناول الكحك في العيد

مرضى السكري

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الكحك على نسبة عالية من السكر والدهون، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ، وهو أمر خطير بالنسبة لمرضى السكري.

مرضى القلب والشرايين

وأستكمل حديثه:" إن الكحك غني بالدهون المشبعة والكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين".

مرضى السمنة

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي، الكحك يحتوي على سعرات حرارية عالية، مما يساهم في زيادة الوزن بشكل كبير، وهو أمر غير مرغوب فيه بالنسبة لمرضى السمنة.

مرضى القولون العصبي

وأشار إلى أن قد يسبب الكحك انتفاخًا وغازات وتهيجًا في القولون، مما يزيد من أعراض القولون العصبي.

الأطفال دون سن الثانية

يصعب على الأطفال في هذا السن هضم الكحك، وقد يسبب لهم مشاكل في الجهاز الهضمي.

وأختتم صلاح:" إذا كنت تعاني من أي حالة صحية، فاستشر طبيبك قبل تناول الكحك، تناول الكحك بكميات معتدلة، حتى لو لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية، اشرب الكثير من الماء بعد تناول الكحك.