جمال شعبان يحذر الشباب من عادات خطيرة في العيد- "تدمر صحتكم"

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب، الشباب من عادات خطيرة تنتشر خلال فترة الأعياد، والتي تؤدي إلى نتائج كارثية على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأشار خلال تقديم برنامج "طبيب القلوب" المُذاع على قناة "الشمس" إلى أن بعض الشباب يقبلون على مشروبات معينة ظنا منهم أنها تمنحهم السعادة، لكنها في الواقع بوابة للإدمان وتؤثر سلبًا على صحتهم.

مخاطر صحية جسيمة

أوضح "شعبان" أن هذه المشروبات تسبب ارتفاعا مؤقتا في الحالة المزاجية، يتبعه انخفاض حاد يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية.

كما حذر من مخاطر المخدرات والحشيش، التي تضر بالفم وتسبب جلطات حادة خطيرة.

تأثير مدمر على القلب والعقل

ولفت إلى أن المخدرات تؤثر بشكل مدمر على صحة القلب والأوعية الدموية للمخ، وتؤدي إلى انعزال الشباب عن الواقع والبيئة المحيطة بهم، وتكسبهم طابعا عدوانيا.

التخلي عن العادات المدمرة

نصح "العميد الأسبق لمعهد القلب" الشباب بضرورة التخلي عن هذه العادات المدمرة خلال فترة الأعياد، والاحتفال بطرق صحية وسليمة تحافظ على صحتهم.

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