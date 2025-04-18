خطر صامت.. 4 علامات خفية قد تشير إلى الإصابة بسرطان المستقيم

كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان المستقيم من أنواع السرطانات التي تتطور بصمت في مراحلها المبكرة، ما يجعله من الأمراض التي يصعب اكتشافها في الوقت المناسب.

,هناك بعض العلامات الخفية التي قد تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، ويجب عدم تجاهلها، بحسب ما ذكره موقعي "مايو كلينك" و"هيلث لاين"، وهي:

تغيرات غير مبررة في عادات الإخراج

مثل الإسهال أو الإمساك المستمر، أو الشعور بعدم تفريغ الأمعاء بالكامل حتى بعد التبرز.

وجود دم في البراز (أحياناً يكون غير مرئي)

الدم أحيانا يكون واضحًا أو ممزوجًا بالبراز، وفي بعض الأحيان لا يُرى بالعين المجردة، ويظهر فقط في اختبارات الدم الخفي.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا بدأت تفقد الوزن دون تغيير في نظامك الغذائي أو نشاطك البدني، فقد يكون ذلك علامة على مرض خطير.

شعور دائم بالتعب أو الإرهاق

خاصة إذا كان مصحوبًا بنقص في الحديد أو فقر دم غير مبرر (والذي قد ينتج عن نزيف داخلي بسيط ومستمر).

إذا ظهرت عليك واحدة أو أكثر من هذه العلامات، من الأفضل التوجه للطبيب لإجراء الفحوصات المناسبة، مثل عمل منظار أو فحوصات الدم.

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