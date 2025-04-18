لن تتوقع تأثيره.. عصير يطرد الكوليسترول الضار من الشرايين

كتب – سيد متولي

يقترح خبراء أن عصير فاكهة معينًا قد يساعد في التخلص من الكوليسترول "الضار" المتراكم في الشرايين، وهو عصير الأناناس، إذ أنه مشروب مغذي بلونه الأصفر الذهبي، قد يكون خيارًا صباحيًا ممتازًا غنيًا بالفوائد الصحية، وخاصةً لصحة القلب.

وبحسب صحيفة إكسبريس، فارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية خطيرة ، وغالبًا ما لا تظهر أعراضها إلا عند الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن تؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الطريقة الوحيدة للتأكد من ارتفاع مستوى الكوليسترول لديك هي إجراء فحص دم، وبينما تحتاج أجسامنا إلى بعض الكوليسترول لبناء أغشية الخلايا، وإنتاج فيتامين د، وإنتاج الهرمونات، فإن أي خلل يميل إلى الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مضاعفات صحية. قد تكون عوامل الخطر وراثية، ولكنها قد ترجع أيضًا إلى أنماط حياة غير صحية، مثل تناول الأطعمة الدسمة، وقلة ممارسة الرياضة، وزيادة الوزن، والتدخين.

والأناناس وعصيره غنيان بإنزيم معين يُعرف باسم البروميلين، ما يجعله أداة فعّالة لمن يسعون إلى خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة طبيعيًا، وتشير دراسة من جامعة إلينوي إلى أن تناول كوب منه بانتظام قد يُحسّن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ.

وكشفت الدراسات أن البروميلين يعمل كمضاد للالتهابات، وقادر على تفتيت رواسب الكوليسترول الضارة التي تؤدي عادةً إلى تكوّن اللويحات في الشرايين، إلى جانب تخفيف الالتهاب، يُساعد البروميلين على تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، ويُبطئ تدهور القلب والأوعية الدموية الناتج عن الضرر التأكسدي.

ويُحفّز البروميلين قدرة الجسم على مقاومة الألم وتقليل الالتهاب، ويُستخدم بانتظام كعلاج للالتهابات والإصابات الرياضية، وقد يُخفّف أيضًا من أعراض هشاشة العظام.

وعصير الأناناس متوفر بكثرة في معظم المتاجر، ولكن تجنب شراء عبوات مُضاف إليها سكر، لأن الإفراط في تناوله قد يُسبب آثارًا صحية سلبية، وقد يُبطل مفعوله في خفض الكوليسترول، يمكنك أيضًا تحضير العصير منزليًا في مطبخك.

وتُعتبر إضافة عصير الأناناس إلى نظامك الغذائي آمنة بشكل عام. ومع ذلك، يُنصح بالحد من تناوله يوميًا، إذ قد يُسبب تلفًا في الأسنان بسبب محتواه من السكر والأحماض، ما قد يُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، ما قد يُسبب تسوس الأسنان.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى استشارة طبيبهم قبل تناول عصير الأناناس للتأكد من أن محتوى البوتاسيوم مناسب لنظامهم الغذائي.

ولا يوجد دليل يشير إلى أن عصير الأناناس يتداخل مع عمل الستاتينات في الجسم، ما يجعله آمنًا للأفراد الذين وصف لهم الطبيب هذا الدواء الخافض للكوليسترول.