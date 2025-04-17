قبل شم النسيم.. 4 أخطاء شائعة تجعل الفسيخ والرنجة خطرا على صحتك

كتب- أحمد الضبع:

تؤدي بعض الممارسات الغذائية الشائعة عند تناول الفسيخ والرنجة في أعياد شم النسيم إلى تحويل هذه المناسبة لمصدر خطر صحي جسيم، خاصة في حال عدم اتباع الإرشادات الغذائية السليمة أو إهمال طرق الحفظ والتناول الآمن.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور إسلام صلاح، أخصائي التغذية العلاجية،

إن الفسيخ والرنجة من الأطعمة التقليدية المرتبطة بموسم شم النسيم، إلا أن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي أو التهابات الجهاز الهضمي، بل وقد يصل الأمر إلى مضاعفات أكثر خطورة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الكبد والكلى.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنّ هناك 4 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند تناول الأسماك المملحة، أولها شراء الفسيخ والرنجة من مصادر غير موثوقة.

وبيّن أنّ الاعتماد على الباعة الجائلين أو المحال غير المرخصة يزيد من احتمالية تلوث الأسماك ببكتيريا ضارة مثل "الكلوستريديوم بوتولينوم"، وهي من أخطر أنواع البكتيريا التي قد تسبب شللًا أو وفاة في بعض الحالات.

عدم طهي الرنجة أو تسخينها

وأشار "صلاح" إلى أنّ تسخين الرنجة على النار لمدة قصيرة يقلل من خطر البكتيريا الموجودة بها، على عكس الفسيخ الذي يؤكل نيئًا، ما يجعله أكثر خطورة بطبيعته.

الإفراط في تناول كميات كبيرة دفعة واحدة

ولفت إلى أن الكمية الزائدة من هذه الأسماك المملحة تسبب خللًا في توازن الأملاح بالجسم، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل، خصوصًا لدى مرضى القلب والكلى.

إهمال تناول الخضروات والليمون معها

ونصح أخصائي التغذية بضرورة تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس، وكذلك الليمون، مع الفسيخ والرنجة، لتقليل امتصاص الجسم للأملاح والسموم، وتحسين عملية الهضم.

واختتم بالإشارة إلى أهمية شرب كميات وفيرة من المياه خلال يوم شم النسيم، والابتعاد عن تناول الفسيخ لمن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف المناعة، مؤكدًا أن الاعتدال والوعي في تناول هذه الأطعمة هو السبيل الأضمن للاستمتاع بالمناسبة دون ضرر.

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