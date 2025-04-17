احذر غسل البيض قبل سلقه لهذا السبب

كتبت - أسماء العمدة:

عندما تضع الدجاجة البيضة، تغطيها طبقة واقية طبيعية تُسمى “الزهرة” أو “الكيوتيكل”، وهي طبقة تساعد على منع دخول البكتيريا إلى داخل البيضة عبر المسام الموجودة في القشرة، وفقًا لموقع Healthline.

غسل البيض قبل السلق قد يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة الواقية. وعند ترطيب القشرة، تصبح أكثر مسامية، مما يسمح للبكتيريا الموجودة على السطح الخارجي (مثل السالمونيلا) بالتسرب إلى داخل البيضة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان ماء الغسيل أبرد من درجة حرارة البيضة، قد يؤدي ذلك إلى انكماش محتوى البيضة قليلًا، مما يخلق فراغًا يسحب البكتيريا إلى الداخل.

البيض التجاري المغسول

في العديد من الدول، يُغسل البيض التجاري في مرافق معتمدة قبل بيعه، باستخدام محاليل تنظيف وتعقيم خاصة ودرجات حرارة محكومة تمنع دخول البكتيريا. وبعد الغسل، يُرش البيض بطبقة من الزيت المعدني الآمن غذائيًا لتعويض الطبقة الواقية المفقودة.

البيض الطازج غير المغسول (من المزرعة أو السوق المحلي)

هذا النوع من البيض يحتفظ بطبقته الواقية الطبيعية. لذلك من الأفضل عدم غسله إلا قبل الاستخدام مباشرة إذا كان متسخًا بشكل واضح. وإذا تم غسله، يُفضل طهيه وتناوله فورًا وعدم تخزينه لفترات طويلة في الثلاجة.

التخزين

سواء كان البيض مغسولًا تجاريًا أو غير مغسول، يجب دائمًا حفظه في الثلاجة لمنع نمو البكتيريا.

هل أكلة العكاوي مفيدة؟.. واستشاري يكشف عن سر علاقتها بالقدرة الجنسية للرجال

نوع توابل يذيب الحصوات وينظم السكر ويطهر الكبد.. احرص على تناوله

"وداعا للإمساك في دقائق".. 5 مشروبات مفعولها سريع وآمن





لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم رغم تجنب السكريات؟.. احذر 4 أسباب





فلوسك هتتضاعف.. 3 أبراج تشهد أخبار سارة وسفر وحب جديد