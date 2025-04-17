"على قد الإيد".. أفضل أماكن التنزه بالقاهرة والجيزة في شم النسيم

كتب - أحمد الضبع:

مع قرب حلول شم النسيم، يبحث الكثير من الأسر عن أماكن للتنزه والاستمتاع بأجواء الربيع دون تحميل ميزانية الأسرة أعباء إضافية.

وفيما يلي قائمة بأبرز الأماكن في القاهرة والجيزة التي يمكن زيارتها لقضاء عطلة شمم النسيم بتكلفة مناسبة:​

حديقة الأزهر في قلب القاهرة

حديقة الأزهر من أبرز الوجهات في القاهرة، حيث تمتد على مساحة واسعة وتوفر مناظر طبيعية خلابة، وتبلغ تذكرة الدخول 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال، وتفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً. ​

جنينة الأسماك بالزمالك

تقع جنينة الأسماك في حي الزمالك، وتتميز بتصميمها الفريد الذي يشبه الكهوف، بينما سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للكبار والأطفال أقل من 6 سنوات مجانا، وتفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا حتى 4:30 مساءً. ​

الحديقة الدولية في مدينة نصر

تعد الحديقة الدولية من أكبر الحدائق في القاهرة، وتضم مناطق ترفيهية متنوعة، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، بينما الدخول مجانًا للأطفال أصغر من 4 سنوات وتفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى 12 منتصف الليل. ​

حديقة الطفل بمدينة نصر

تقع حديقة الطفل في شارع مكرم عبيد، وتوفر مساحات خضراء واسعة ومناطق ألعاب للأطفال، بينما سعر تذكرة الدخول للكبار 20 جنيهًا، وللصغار 10 جنيهات، وتفتح أبوابها من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً. ​

كورنيش النيل بالقاهرة والجيزة

يعتبر كورنيش النيل من الأماكن المفتوحة التي يمكن الاستمتاع بها دون تكلفة دخول، ويمكنك الاستمتاع بنزهة على ضفاف النيل أو ركوب الفلوكة بتكلفة تبدأ من 50 جنيهًا للفرد. ​

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