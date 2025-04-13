بـ 20 جنيها.. مشروب والكبد والكلى ويخفض الكوليسترول في وقت واحد

كتبت- شيماء مرسي

تناول كوب من عصير الليمون قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وعلاج مشكلات الكبد الدهني وإنقاص الوزن.

وقد يساعد تناول عصير الليمون إلى خفض خطر الإصابة بالسرطان وتوفير العناصر الغذائية النباتية الأساسية وتقليل دهون الكبد ومنع تكوين حصوات الكلى وخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة ومكافحة علامات الشيخوخة وإنقاص الوزن، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ويتراوح سعر الليمون اليوم بين 70-80 جنيها، وفقا لموقع سوق العبور.

وقد تسهم المغذيات النباتية الموجودة في الليمون في تخفيف دهون الكبد والوقاية من دهون الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عصير الليمون لديه القدرة على إذابة الدهون في الكبد وتنقية أملاح الصفراء والكولين.

كما أن الكولين الموجود في الليمون قد يكون مفيد للكبد والدماغ والخلايا، ويؤثر على كيفية استخدام الجسم للدهون.

كما أن المركبات الموجودة في الليمون، مثل الليمونين قد تخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

والليمون غني بفيتامين سي، الذي يدعم صحة القلب، كما أنه يوفر كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان التي قد تسهم في خفض مستويات الكوليسترول.

لذا إذا لم يعمل الكبد والمرارة بكفاءة عالية، ونقص إنتاج العصارة الصفراوية، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الكوليسترول.

كما إن عصير الليمون يحفز تدفق العصارة الصفراوية عبر القنوات الصفراوية، مما يساعد على التخلص من أي كوليسترول زائد.

وأيضا تناول كوب من عصير الليمون قد يساعد على إنقاص الوزن.

وبعض المغذيات النباتية الموجودة في عصير الليمون تخفض سكر الدم بشكل ملحوظ وتقلل مقاومة الأنسولين، مما يسهم في فقدان الوزن.

قد يسهم عصير الليمون في الوقاية من حصوات الكلى، وذلك بفضل احتوائه على مادة "السترات" التي تتفاعل مع الأوكسالات، وهو مكون أساسي في أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعا، وهي حصوات أكسالات الكالسيوم.

كما أن العناصر الغذائية النباتية الموجودة في الليمون قد تعالج أيضا مشكلات الصحة والبواسير، وقرحة الساق، ومشكلات الدورة الدموية، والأوردة العنكبوتية، والدوالي.

طرق الحفاظ على مستويات الكوليسترول:

-تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون في النظام الغذائي.

-تقليل تناول الدهون المشبعة والمتحولة.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

وينصح بعدم شربه قبل الوجبة مباشرة، ومن الأفضل تناوله قبل 30 دقيقة من الأكل.

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