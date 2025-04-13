هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول القهوة في منتصف النهار

عندما يبدأ تركيزك في التراجع وتناقص طاقتك في منتصف النهار، قد يكون الحل الأمثل هو تناول قهوة سريعة ثم الحصول على قيلولة قصيرة.

وتعرف هذه الحيلة الذكية بـ "قيلولة القهوة"، ويوضح الخبراء أن بساطة فكرتها لا تقلل من عبقريتها؛ إذ يستغرق الكافيين حوالي 20 دقيقة بعد شرب القهوة ليبدأ تأثيره في الجسم.

وخلال هذه الدقائق العشرين، يمكنك أخذ قيلولة قصيرة تنهض منها مع بدء تأثير الكافيين، فتحصل على دفعة مزدوجة من الطاقة: الأولى من القيلولة التي خفضت مستوى التعب في جسمك، والثانية من القهوة التي بدأت الآن تأثيرها المنشط.

ويؤكد العلماء أن هذه الطريقة فعالة جدا. وأثناء القيلولة القصيرة، ينخفض مستوى "الأدينوزين" في الدماغ، وهي المادة التي تجعلك تشعر بالنعاس. وعندما تستيقظ، يكون الكافيين قد بدأ عمله في منع هذه المادة من التراكم مجددا، ما يجعلك تشعر بانتعاش غير عادي، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

ولكن هناك بعض الأسرار لنجاح هذه الطريقة:

- يجب أن تكون القيلولة قصيرة جدا، بين 15 إلى 20 دقيقة فقط

- الوقت المثالي هو بين الواحدة والثالثة ظهرا

- لا تتناول القهوة في وقت متأخر من اليوم حتى لا تؤثر على نومك ليلا

وينصح الخبراء بتأجيل أول فنجان قهوة إلى ما بعد ساعة إلى ساعة ونصف من الاستيقاظ، عندما يبدأ هرمون الكورتيزول (هرمون النشاط) في الانخفاض، ما يجعل تأثير الكافيين أكثر فعالية.

وباختصار، إذا كنت تبحث عن دفعة طاقة سريعة وفعالة، جرب "قيلولة القهوة"، فقد تصبح عادة يومية تغير طريقة تعاملك مع التعب وتزيد من إنتاجيتك بشكل ملحوظ.

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