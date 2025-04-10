"إحساس خفي" قد يشير إلى سرطان القولون.. لا تنتظر الفحص الروتيني"

كتب- أحمد الضبع:

حذّر خبير بريطاني في جراحة القولون والمستقيم من عرض غامض قد يكون دليلاً مبكرًا على الإصابة بسرطان الأمعاء، وهو المرض الذي يواصل انتشاره بين الفئات العمرية الشابة حول العالم.

الدكتور ألاسدير سكوت، الباحث المتخصص ومدير العلوم في شركة "Selph" الطبية، قال إن ما يُعرف طبيًا باسم "الزُحير" أو الشعور الدائم بالحاجة إلى التبرز – حتى بعد الذهاب إلى الحمام – قد يصيب قرابة 2000 شخص سنويًا من مرضى سرطان الأمعاء، وغالبًا ما يُهمل هذا العرض بسبب طبيعته المربكة.

وأوضح سكوت أن هذا الشعور، رغم أنه قد يبدو بسيطًا، يستدعي زيارة الطبيب فورًا، مشيرًا إلى أن تأخر التشخيص يؤدي غالبًا إلى اكتشاف المرض في مراحل متأخرة يصعب معها العلاج، وفقًا لـ"ديلي ميل".

شباب تحت الخطر

ودعا الدكتور سكوت الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا إلى عدم انتظار الدعوة الرسمية لفحص سرطان الأمعاء، والتي تبدأ عادة في منتصف الخمسينيات من العمر، موصيًا باعتماد نهج وقائي مبكر كما هو متبع في دول مثل الولايات المتحدة واليابان.

وأشار إلى أن نسب الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عامًا ارتفعت بنسبة 22% في المملكة المتحدة بين أوائل التسعينيات وعام 2018، وهي من أعلى النسب بين الدول ذات الدخل المرتفع.

أعراض لا يعرفها الكثيرون

ووفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة «YouGov»، فإن ثلث البريطانيين فقط يعرفون الأعراض الشائعة للمرض، بينما يجهل 80% ضرورة الانتباه لأي تغيّر في عادات الإخراج، كليونة البراز أو تكرار التبرز، كما أن 90% لا يعلمون أن النزيف من فتحة الشرج قد يكون مؤشرًا خطيرًا.

ومن بين العلامات الأخرى التي أشار إليها سكوت:

تغير في نمط التبرز المعتاد (زيادة التكرار أو الإمساك المفاجئ)

ظهور مخاط في البراز

نزيف شرجي بلون أحمر داكن ممزوج بالبراز

آلام مستمرة في البطن

فقدان الوزن غير المبرر

وشدد الخبير الصحي على أن "التجاهل أو التردد في طلب المساعدة قد يؤدي إلى فوات الأوان"، مضيفًا أن الاكتشاف المبكر هو العامل الأهم في فرص النجاة من المرض، ويجب عدم انتظار الفحص الروتيني.

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