كشفت الدكتورة ناتاليا زاروتشايفا أخصائية أمراض الباطنية أن انتفاخ الجفون في الصباح قد يكون مؤشرا على وجود مشكلات في الكلى.

ما هي الوذمة الكلوية؟

تظهر الوذمة الكلوية على الوجه وخاصة الجفون ويمكن أن تتحرك عند تغيير وضعية الجسم.

وتكون منتفخة في الصباح وشاحبة ودافئة عند اللمس وتتحرك عند تغيير وضعية الجسم.

أسباب ظهور الوذمة الكلوية

يرجع سبب ظهورها إلى توقف الكلى عن إفراز الصوديوم والماء أو فقدان البروتين الذي يحافظ على السوائل داخل الأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن عدم وجود تورم في الصباح لا يعني بالضرورة أن الكلى سليمة، كما أن وجود التورم يكون ناتجا عن مشكلات في القلب أو الأوردة أو الهرمونات.

وغالبا ما يحدث القصور الكلوي دون تورم واضح، خاصة في حالات التهاب الحويضة والكلية أو مرض الكلى متعدد الأكياس، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

على سبيل المثال، يرتفع التورم الناتج عن مشاكل القلب من القدمين إلى الساقين ويظهر عادة في المساء، ويكون صلبا وباردا.

بينما يحدث التورم الوريدي مع الدوالي وعادة ما يصيب ساقا واحدة فقط، أما التورم اللمفاوي فهو نادر وصلب ويستمر لفترة طويلة.

ويحدث التورم الغدي نتيجة قصور الغدة الدرقية، ويتميز بطبيعته المخاطية.

بالإضافة إلى التورم، قد تشير أعراض أخرى إلى وجود مشكلات في الكلى، مثل التعرق الليلي غير المبرر وحكة الجلد دون ظهور طفح جلدي وضيق التنفس أو الشعور بنقص الهواء ومشكلات في ضغط الدم ومتلازمة تململ الساقين والشحوب والإرهاق غير المبرر.

