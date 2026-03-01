إعلان

كيف يؤثر الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية على الجهاز العصبي؟

كتب : شيماء مرسي

06:00 ص 01/03/2026

الإرهاق الرقمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الدكتورة ناتاليا سوبوليفا أخصائية علم النفس الروسية، أن الإرهاق الرقمي يرجع إلى كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يؤدي إلى الإرهاق المزمن والتبلد العاطفي بالإضافة إلى أعراض أخرى.

ما هو الإرهاق الرقمي؟

هو حالة من الإنهاك النفسي والعاطفي المزمن تنشأ نتيجة التفاعل المستمر والمعرفي والعاطفي مع المحفزات الرقمية، خاصة التواصل عبر الأجهزة الإلكترونية.

أعراض الإرهاق الرقمي

يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من إجهاد مفرط في الجهاز العصبي وقلق مستمر عند تلقي الرسائل وصعوبة في التركيز على المهام دون تفقد هواتفهم ورغبة في الانعزال واستمرار قراءة المحادثات ونوبات غضب غير مبررة وتعب وإرهاق مستمر، وفقا لـ "gazeta" الروسية.

علاج الإرهاق الرقمي

الخطوة الأولى في التعامل مع هذه الحالة هي إدراك أن السبب وراء الإرهاق النفسي والعاطفي ليس العمل ذاته، بل الرسائل الرقمية وعبء التفاعل المستمر معها.

كما أن الاستخدام المطول لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الانغماس المفرط في هوايات مثل الخياطة والتطريز وحل الألغاز، قد يؤدي إلى ضعف البصر بسبب قرب الأشياء من العينين.

اقرأ أيضا:

أطعمة يومية قد تخفف الصدفية.. اكتشفها الآن

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها

ليست آمنة كما تظن.. أدوية يومية تحمل مخاطر خفية

ابتكار علمي جديد.. "بكتيريا جائعة" تستهدف السرطان

هل يمكن اكتشاف مرض باركنسون من الشعر؟

الإرهاق الرقمي الأجهزة الإلكترونية صعوبة التركيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
شئون عربية و دولية

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن
ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
شئون عربية و دولية

ترامب: الحل الدبلوماسي مع إيران أسهل بكثير الآن لأنهم يتعرضون لهزيمة نكراء
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري مصري وإنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)