كشفت الدكتورة ناتاليا سوبوليفا أخصائية علم النفس الروسية، أن الإرهاق الرقمي يرجع إلى كثرة استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يؤدي إلى الإرهاق المزمن والتبلد العاطفي بالإضافة إلى أعراض أخرى.

ما هو الإرهاق الرقمي؟

هو حالة من الإنهاك النفسي والعاطفي المزمن تنشأ نتيجة التفاعل المستمر والمعرفي والعاطفي مع المحفزات الرقمية، خاصة التواصل عبر الأجهزة الإلكترونية.

أعراض الإرهاق الرقمي

يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من إجهاد مفرط في الجهاز العصبي وقلق مستمر عند تلقي الرسائل وصعوبة في التركيز على المهام دون تفقد هواتفهم ورغبة في الانعزال واستمرار قراءة المحادثات ونوبات غضب غير مبررة وتعب وإرهاق مستمر، وفقا لـ "gazeta" الروسية.

علاج الإرهاق الرقمي

الخطوة الأولى في التعامل مع هذه الحالة هي إدراك أن السبب وراء الإرهاق النفسي والعاطفي ليس العمل ذاته، بل الرسائل الرقمية وعبء التفاعل المستمر معها.

كما أن الاستخدام المطول لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الانغماس المفرط في هوايات مثل الخياطة والتطريز وحل الألغاز، قد يؤدي إلى ضعف البصر بسبب قرب الأشياء من العينين.

اقرأ أيضا:

أطعمة يومية قد تخفف الصدفية.. اكتشفها الآن

فحوصات طبية ضرورية للكشف المبكر عن السرطان.. لا تتجاهلها

ليست آمنة كما تظن.. أدوية يومية تحمل مخاطر خفية

ابتكار علمي جديد.. "بكتيريا جائعة" تستهدف السرطان

هل يمكن اكتشاف مرض باركنسون من الشعر؟